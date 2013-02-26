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Yaşam

Cinsiyet değiştiren oyuncuya ölüm tehdidi

Rüzgar Erkoçlar’ın cinsiyet değiştirdiğini açıkladıktan sonra muhafazakâr çevrelerden ölüm tehditleri almaya başladığı ortaya çıktı

26 Şubat 2013 10:03

Yaklaşık 1 yıldır oyunculuğa ara veren 26 yaşındaki Nil Erkoçlar’ın ameliyatla erkek olup ismini Rüzgar olarak değiştirmesinin yankıları sürüyor.

Son olarak geçen yıl TRT 1’in “Yamak Ahmet” dizisinde Anna karakterine hayat veren Erkoçlar’ın cinsiyet değiştirdiğini açıkladıktan sonra muhafazakâr çevrelerden ölüm tehditleri almaya başladığı ortaya çıktı.

Erkoçlar’ın bu nedenle dün uzun süredir beraber olduğu Müge isimli sevgilisiyle oturduğu evi terk edip şehir dışına çıktığı belirtildi.

Birkaç hafta gözlerden uzak kalmayı planlayan Erkoçlar için tehditler devam ederse devletten koruma talebinde bulunulacak.

 Erkoçlar adına çok sayıda sahte twitter ve facebook hesabı da açıldı. Kısa sürede yüzlerce kişinin takip etmeye başladığı onlarca hesapla ilgili yasal işlemlerin başlatıldığı açıklandı.


Dizi teklifi aldı


Bağlı bulunduğu ajansa gelen iş tekliflerini “Ben artık oyunculuk yapmak istemiyorum, çok sıkıldım. Türkiye’den ayrılacağım, yurtdışına yerleşeceğim” diyerek reddettiği öğrenildi.

Şimdi erkek kimliğiyle oyunculuğa devam etme kararı alan Erkoçlar, iş teklifleri almaya başladı.

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