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Yaşam

Cinsiyet değiştirip erkek olan Nil Erkoçlar askere mi gidecek?

Ameliyatla cinsiyet değiştirip erkek olan oyuncu Rüzgar (Nil) Erkoçlar, askerlik şubesine çağrılacağı iddia edildi

25 Şubat 2013 12:25

 

Oyuncu Nil Erkoçlar'ın cinsiyetini değiştirip erkek olmasının ortaya çıkması ve adını Rüzgar olarak değiştirmesi ardından askere gidip gitmeyeceği tartışma konusu oldu.

Vatan Gazetesi'ne isim vermeden konuşan bir askeri hukuk uzmanı, 'Şahıs nüfusa erkek olarak kendini tescil ettiği zaman askerlik şubesi tarafından çağrılır' ifadesini kullandı.

Askeri hukuk uzmanı konuya ailişkin yaptığı açıklamanın devamında, "Yoklaması yapılır, doktora yollanır. Burada 'Askere gitmeye uygun değilim' beyanında bulunmaz ve doktorlardan da çıkan karar olumlu ise askere gider. Ama uygun olmadığını, sonradan erkek olduğunu anlatırsa doktor ya uygun değildir kararı verir ya da askeri hastaneye yollar. Oradaki tabiplerden oluşan sağlık kurulu, kontrolleri yapar ve çürüğe ayırır, elverişli değildir diye karar verir. Ama sağlık kurulu elverişli olduğunu düşünürse askere gitmek zorundadır. Birliğine teslim edildikten sonra kadınsı hareketleri olursa o zaman da askeri hastaneye sevk edilip elverişli olmadığına karar verilir."dedi.

 

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