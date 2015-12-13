Cinsel saldırıdan 10 yıl hapis yattı, Erzincan’da bir kadını öldürdü!

Erzincan Adalet Sarayı’nda zabıt katibi olarak görev yapan 35 yaşındaki Şenay Akdemir, arkadaşı olduğu ileri sürülen eski hükümlü 33 yaşındaki Cihan B., tarafından 3 bıçak darbesi ile öldürüldü.

Doğan Haber Ajansı’ndan Recep Demirci’nin haberine göre, olay geçen Cuma saat 23.00 sıralarında Adalet Sarayı yakınlarında ki bir çöp konteyneri içerisinde bulunan kadın çantası ile ortaya çıktı. Çantanın içerisinde Şenay Akdemir’e ait kişisel eşyaların çıkması üzerine polis ekipleri, Geçit Beldesi’nde oturan Şenay Akdemir’in ailesine ulaştı. Mesai çıkışı eve gelmediğini tespit eden polisler, çöp konteynerinin olduğu alandaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera incelemelerinde, adliye önündeki taksi durağında çalışan Cihan B.’nin çantayı çöp konteynerine attığı tespit edildi. Yakalanarak, Asayiş Müdürlüğü Cinayet Masası Dedektiflerince sorguya alınan Cihan B., Şenay Akdemir’i Erzincan- Sivas çevreyolu üzerinde tartışma sonrası bıçaklayarak öldürdüğünü ve cesedi yol kenarına attığını söyledi.

24 saat sonra cesedi bulundu

Cihan B.’nin ifadesi doğrultusunda harekete geçen polisler, Cumartesi saat 23.00 sıralarında Erzincan-Sivas Çevre Yolu üzerinde Gümüşhane Kavşağına yakın bir noktada yolun hemen altındaki arazide Şenay Akdemir’in cesedine ulaştı. Karnından iki, boğazından bir bıçak darbesi aldığı belirnen Şenay Akdemir’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Cinsel saldırıdan 10 yıl hapis yatmış

Cihan B.’nin, cinsel saldırı yüzünden 10 yıl cezaevinde kaldığı, Açık Cezaevine çıktıktan sonra Erzincan Adalet Sarayı’nda bir müddet çaycı olarak çalıştığı öğrenildi. Adliye önündeki taksi durağında taksicilik yapan evli 2 çocuk babası Cihan B.’nin, adliyede 15 yıldır katibe olarak görev yapan ve 2009 yılında eşinde boşanan 2 çocuk annesi Şenay Akdemir’le arkadaş oldukları ileri sürüldü. Cihan B. ifadesinde, Şenay Akdemir ile arkadaş olduklarını ve aralarında yaşanan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan Cihan B., yoğun güvenlik önlemleri arasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.