Kadın cinayetlerinde gizli kalan katil zanlıları

Türkiye seçimleri, seçim sonuçlarını, operasyonları konuşurken diğer yandan da kadın cinayetleri her geçen gün artıyor. Münevver Karabulut, Ayşe Paşalı, Özgecan Aslan, Değer Deniz gibi kadın cinayetleri gündemde yer alırken bazı cinayetler ise hiç konuşulmadı.

Cumhuriyet’ten Damla Yur’un haberine göre, Cem Garipoğlu, İstikbal Yetkin, Suphi Altındöken, Can Meşe... Bu dört isim, kadın cinayetleri konusunda toplumda infaal uyandırmıştı. Münevver Karabulut, Ayşe Paşalı, Özgecan Aslan, Değer Deniz katledilen kadınlardı… Kadın cinayetlerini konuşur hale getiren bu dört ismin katledilmesinden sonra toplumda cinayetler arasında bazı bölünmeler yaşandı. Münevver Karabulut’un ‘varlık- yokluk’ ekseninde kurulan hikayesi, Değer Deniz’in bir kadın olarak tek başına yaşam sürüyor olması ‘suçlama’ getirdi. Çünkü bir kadın varlıklı biriyle birlikteyse ve yokluk yaşıyorsa ortada ‘çıkar ilişkisi’ vardı ve ‘ölüm getirebilirdi’. Bir diğer açıdan da kadın olarak tek başına yaşamak da ölüm getirebilirdi.

Öte yandan Özgecan’ın üniversiteden eve giderken, hiç tanımadığı -ki bu çok istisnai bir durum, kadınlar en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülüyor- bir minibüs şoförü tarafından istismar edilip, öldürülmesi vicdanlarda Özgecan’ı haklı bulduruyordu. Ayşe Paşalı’nın da magazinleştirilen şiddete maruz kalmış görseli ve annelik vurgusu onu ‘toplumsal ahlak’a göre Değer’den ‘haklı’ kılıyordu. Haklı, haksız yaratılmaya çalışılan bu cinayetlerin tümünde tek suçsuz kadınlar, tek suçlu da patriarkaydı (erkek egemenliği).

Kadın cinayetlerinde kayıplar üzerinden toplum olarak bölünürken bu duruma ciddi bir etkiyi de medyanın dil ve tutumu sebep oldu.

Hatta bu dil ve tutum bazı cinayetleri hiç konuşturmadı. O cinayetin maktulünün o kadar ‘güzel’ (işe yarayan) bir görseli yoktu belki de. Belki de o gün gündemimiz terör, siyasi tartışmalar ya da magazindi... Sonuç olarak görmediğimiz, duyamadığımız, konuşturamadığımız kadın katilleri vardı.

İşte o sadece 2015 yılının 11 ayında 249 kadın katilinden bazıları;

Ali Coşkun

Konya’da 4 aylık hamile eşi 30 yaşındaki Fatma Coşkun’u, 2 çocuğunun gözleri önünde tabancayla ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardında da kadını 3 gün ormanlık alanda saklayan katil zanlısı aç kalıp, mahalleden yiyecek temin etmek isterken Jandarma tarafından yakalandı. Katil koca, eşinin ”Boynuzlanmaya hevesli misin? Oğlunu da al git” dedikten sonra ateş edip öldürdüğünü iddia etti. İşin ilginç yani Ali Coşkun mahalleden götürülürken eşinin başka bir erkekten hamile kaldığını iddia edip, mahalleliden haklarını helal etmelerini istedi. Bazı mahalle sakini de ‘Hakkımız helal olsun’ diye cevap verdi.

Mutlu Polat

Gaziantep’te yeğenin eşi olan 28 yaşındaki Ayşegül Bülbül ve 4 yaşındaki oğlu Yasin Bülbül, evlerinde boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Polise verdiği ifadede oğlu ile birlikte öldürülen Ayşegül Bülbül’e aşık olduğunu belirterek, “Ayşegül dayımın eşiydi. Yengeme aşıktım. Sabah saatlerinde eve gittim ve kapıyı açınca Ayşegül Bülbül’den su istedim. Eve yönelince Ayşegül, içeri girmemi önlemek için kapıyı sert şekilde kapattı. Bu duruma çok sinirlendim ve Ayşegül su ile geri dönünce bıçakla boğazından yaraladım. İçeriden çıkan küçük çocuk Yasin olayı gördü ve ağlayarak bağırmaya başladı. Kendimi kaybettim ve onu da boyun kısmından bıçaklayarak kaçtım” dedi.

Lokman Serçeoğlu

Erzurum’da sevgilisi olduğunu iddia ettiği 32 yaşındaki Hanım Çakmak’ı 19 yerinden bıçaklandıktan sonra bir iş makinesinin altına attı. Daha önce de sevgilisinden şiddet gördüğü için şikayetçi olan Hanım Çakmak’ın başvurularından yola çıkarak sonuca ulaşan polise ifade veren Serçeoğlu, suçunu itiraf etti. Zanlı Hanım Çakmak’tan para istediğini, vermeyince de öldürdüğünü iddia etti.

Lokman Barış Çelik

Antalya’da birlikte yaşadığını öne sürdüğü 20 yaşındaki Deniz Aktaş’ı tabancayla başına ve kalbine ateş edip öldürdü. Cinayetten 1.5 saat sonra teslim oldu. Deniz Aktaş’ın Facebook’taki kişisel sayfasında, Anadolu Partisi Genel Başkanı Emine Ülker Tarhan’ın, Özgecan Aslan’ın katledilmesine yönelik bir sözünü ‘anlayana’ mesajı ile paylaştığı görüldü.

Sedat Aydın

İstanbul’da eşi 35 yaşındaki Zehra Aydın’ı boğarak öldürdü. İki gündür haber alamayan yakınları çilingir yardımıyla daireye girince genç kadının cesediyle karşılaştı. Cinayetin iki gün önce işlendiğini cesedin kokmaması için de katilin etrafına naftalin serptiği, şişmemesi için de üzerine bıçak koyduğu ve “Namusumu temizledim, yakında teslim olacağım” yazılı not bırakıp kaçtı.

Metin Avcı

Sivas E Tipi Kapalı cezaevinde cinayet hükümlüsü 33 yaşındaki Avcı, kendisini ziyarete gelen 29 yaşındaki eşi Leyla Avcı’yı ‘Pembe oda’ adı verilen görüş odasında boğazını meyve bıçağıyla keserek öldürdü.

Yılmaz Teskiricioğlu

Askerden izin alarak Kırıkkale’ye gelen 22 yaşındaki zanlı, üvey annesi 32 yaşındaki Sabiha Teskiricioğlu’nu ekmek bıçağı ile öldürdü. Katil zanlısı daha sonra Teskiricioğşu’nun cesedini yatak odasındaki elbise dolabının içine koyup kapağını kapatıp kaçtı. Ankara’ya gitmek üzere kaçarken yakalanan zanlı cinayeti işlediğini itiraf etti.

Mustafa Karlılar

Adana’da tartıştığı 52 yaşındaki eşi Nazife Karlılar’ı göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı verdiği ifadede, “Evin üzerine prefabrik kat yaptırdık. ‘Yaptırmayalım’ dedim ama o ısrar etti. Tartıştık. Bana vurdu. Pişmanım” dedi.

Enver Acar

Antalya’da tartıştığı kız kardeşi Sezer Acar’ı başına demir bükme makasıyla vurarak öldürdü. Duruşmada verdiği ifadede katil zanlısı Acar, ailesinin kardeşine araba almasında maddi destek sağlamasını kıskandığı için cinayeti işlediğini söyledi

Ahmet Korkmaz

Siverek’te 35 yaşındaki eşi Ceylan Korkmaz’ı pompalı tüfekle öldürdü. Katil zanlısı ifadesinde cinayeti namus meselesi yüzünden işlediğini itiraf etti.

Şahin Koçar

Evine gelmek istemeyen sevgilisi Hüsne Aslan’ı önce darp etti, ardından da arabayla 20 metre sürükledi. Hastaneye kaldırılan Aslan hayatını kaybederken, zanlı Koçar, ‘ölüme sebebiyet vermek‘ suçundan tutuklandı. Aracın içinde bulunan ve ablası gözlerinin önünde öldürülen Cennet Aslan’ın “... O pislik bu sırada hala ablama vuruyordu. Ablam araçtan çıkmak için ayaklarını dışarı çıkardı. Bu sırada saçlarından tuttu ve son gaz sürükledi. Sonra ablamı dışarı attı, kapıyı kapatıp bastı gitti” dedi.

İdris Hacıoğlu

İzmir’de 21 yaşındaki eşi Kezban Hacıoğlu’nu kendisinden ayrılmak istediği için öldürdü. Cinayetin ardından akrabalarını arayıp, “Karımı vurdum” diyen katil zanlısı kayıplara karıştı.

Murat Düz

Mersin’de kendisiyle kavga edip babası Mesut Gökten’in evine giden eşi Fatma Düz’ü ve kayınpederi Gökten’i öldürdü.

Bayram Demirkıran

Antalya’da annesi Fatma Demirkıran’ın (67) odaya kilitledikten sonra, 4.5 aylık hamile ablası 42 yaşındaki Merve Kundakçı ile ikiz yeğenleri 6 yaşındaki Fatma Nur ve Mehmet Kundakçı’yı bıçakla boğazını keserek öldürdü. Kaçtığı sırada yakalanıp gözaltına alınan Bayram Demirkıran, cinayeti kabul etti.

Hakan Narlı

Karaman’da 15 gün önce kendisinden boşanan eşi Şerife Şahin’le velayet davasını konuşmak için babasının evine gittiğinde tartıştığı kayınvalidesi Ayşe Şahin ve eşinin dayısının oğlu Hüseyin Akkulak’ı av tüfeğiyle vurdu. Ardından eşi Şerife Şahin, baldızları Şeyda(12) ve Şeyma Şahin’i (13) katletti. 2’si çocuk 5 kişi hayatını kaybederken cinayetleri işleyen Narlı, 2 yaşındaki oğlu M.’yi de orada bırakıp kaçtı. Polis tarafından gözaltına alınan Hakan Narlı’nın 3 gün boyunca evi gözetlediği ve olay anında şuurunu kaybettiğini ve nasıl ateş açtığını hatırlayamadığını söyledi

Musa Aladağ

Diyarbakır’da eşi Hacer Aladağ’ı elektrik kablosuyla boğarak öldürdü. Aladağ’ın daha önce sığınma evinde kaldığı öğrenildi.

Dün iki kadın daha öldürüldü

"Sana aşığım" dedi öldürüldü

Bursa’da Güray U, Orhangazi-İznik karayolundaki bir gazinoya gelip aşık olduğunu söylediği, konsomatris olarak çalışan Sonay Demir ile sohbet etmeye başladı. Taraflar arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkınca Güray U, Demir’i başından vurdu. Demir kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güray U. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Eşini vurup araziye attı:

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde minibüs şoförü 24 yaşındaki Emrah Çakır, kendisini terk edip Eskişehir’deki babasının yanına giden 20 yaşındaki Hazal Çakır’ı evine getirdikten sonra tabancayla vurarak öldürdü. Emrah Çakır, eşinin cesedini boş araziye attıktan sonra kaçtı. Polisler Emrah Çakır’ı yakalamak için çalışma başlattı.

Öldürdükten sonra intihar ettiler

Kore Gazisi Ahmet Açıkgöz eşi Pakize Açıkgöz’ü, Mustafa Özcan eşi Mehtap Özcan’ı, Erhan Karadiken akrabası Aynur Özilban’ı, Şehmus Çakar eşi Yasemin Çakar’ı, Bilal Durmuş eşi Özlem Durmuş’u, Murat Topçu eşi Hatice Topçu’yu, Veli Toptaş eşi Bircan Toptaş’ı, Eray Uslu kızı Feride Uslu’yu, Ceyhun Soner Paylan eşi Nuray Paylan’ı, Ercan Durmuş eşi Güler Durmuş’u öldürdükten sonra intihar etti.