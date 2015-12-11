Cesedi çöp torbasında bulunan kadını eşi mi öldürdü?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde, 10 yerinden bıçaklanarak öldürülen ve çıplak bir vaziyette çöp torbası içinde ormana atılan bir kadın cesedi bulundu. Cesedin 32 yaşındaki Olesya Kupriyanova'ya ait olduğu belirlenirken, eşinin de cinayet şüphelilerinden biri olduğu belirtildi.

DHA'nın haberine göre KKTC polisi, Girne dışındaki Esentepe bölgesine odun kesmek amacıyla giden iki kişinin tesadüfen bulduğu cesedin, uzun süredir ülkede yaşayan Rus vatandaşı Olesya Kupriyanova’ya ait olduğunu tespit etti.

32 yaşındaki kadının dört gün önce Karpaz Küçükerenköy’deki evinde öldürüldüğü ve çıplak bedeninin çarşafa sarılarak çöp torbası içinde atıldığı tahmin ediliyor. Genç kadının evinde yapılan ilk incelemede yatak odasında kan izleri bulundu.

Polis, Olesya Kupriyanova’nın öldürüldüğü tahmin edilen günlerde KKTC dışına çıkan eşinden şüpheleniyor. Kimliği açıklanmayan şahsın, 7 Aralık’ta yurtdışına çıktığı öğrenildi. Genç kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesi morguna kaldırıldı.