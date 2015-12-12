Antep'te kadın cinayeti; iki kız kardeş öldürdü

Gaziantep'te iki kızkardeş, yolda yürürken ağabeyleri tarafından tabancayla ateş edilerek öldürüldü. Cinayet zanlısı ağabey yakalandı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, olay, saat 14.00 sıralarında Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen iki kız kardeşe, bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Kurşunlara hedef olan kadınlar olay yerinde ölürken, saldırgan ise otomobille kaçmaya çalıştı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis kaçan saldırganı bir süre sonra yakaladı. Cinayet zanlısının kız kardeşlerin ağabeyi olduğu belirtildi.