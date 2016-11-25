Cinsel istismara karşı yeni düzenleme TBMM'de kabul edildi

Tepki çeken düzenlemenin çıkarılmasının ardından TBMM'ye getirilen 'Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı', Genel Kurul'da kabul edildi. Anayasa Mahkemesi’nin ‘15 yaşını tamamlamamış çocuklara yönelik her türlü cinsel davranışı’ istismar sayıp 8-15 yıl arası hapis öngören maddeyi iptal etmesinin ardından kabul edilen kanunda cinsel istismar suçlarına yönelik yeni düzenlemeler de yer aldı.

AKP'li milletvekilleri tarafından Meclise sunulan cinsel istismar suçlarında fail ile mağdurun evlendirilmesi sonucu cezanın ertelenmesine ilişkin önerge oldukça tepki çekmişti. AKP, gelen tepkiler üzerine söz konusu yasal düzenlemeyi iptal etme kararı almıştı.

Tepki çeken düzenlemenin çıkarılmasının ardından TBMM'ye getirilen 'Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı', Genel Kurul'da kabul edildi.

Tasarıda TCK'nın "Çocukların cinsel istismarı" başlıklı 103. maddesinin, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilen birinci ve ikinci fıkrası yeniden düzenlendi. AYM, ‘15 yaşını tamamlamamış çocuklara yönelik her türlü cinsel davranışı’ istismar sayıp 8-15 yıl arası hapis öngören maddeyi iptal etmiş ve maddenin yeniden düzenlenmesi için hükümete 6 ay süre vermişti.

Genel Kurul'da kabul edilen yeni düzenlemede, eski düzenlemeyle aynı şekilde çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi için 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası, cinsel istismarın 'sarkıntılık' durumunda olması halinde ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Yeni düzenlemede farklı olarak, mağdurun 12 yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek cezanın, istismar durumunda 10 yıldan, sarkıntılık durumunda ise 5 yıldan az olmaması kararı yer aldı.

Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda ise 16 yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına verilecek. Mağdurun 12 yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza 18 yıldan az olamayacak.

Yasanın kabulünün ardından açıklama yapan Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Gurubu, 15 yaş üzeri çocuklarda akranların arasında yaşanan isteğe bağlı cinsel birliktelik ile büyükler tarafından yapılan çocuk istismarının birbirinden ayrılmaması nedeniyle yasayı eleştirdi.