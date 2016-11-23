Tottenham'ın eski yıldızından cinsel istismar itirafı

Liverpool ve Tottenham'ın eski oyuncusu Paul Stewart, 11 ile 15 yaşları arasındayken, antrenörünün "kendisini bir star yapma" vaadiyle kandırıp nasıl cinsel istismara uğradığını anlattı.



Stewart, dört yıl boyunca her gün cinsel saldırıya uğradığını ve antrenörünün işkencelerine boyun eğmek zorunda kaldığını itirat etti. Eski yıldız, Barry Bennell'ın birisine anlattığı taktirde, ailesini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.



Paul Stewart, kendi gibi çocukken cinsel istismara uğramış birçok kurbanın da ortaya çıkmasını umuyor.



Kuzey Batı futbolunda bir sübyancılık halkasının faaliyet gösterdiği endişesiyle yüzlerce kurbanın olabileceğinden korkuyor.