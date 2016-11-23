T24 LogoT24 Logo
Spor

Tottenham'ın eski yıldızından cinsel istismar itirafı

Paul Stewart, tacize uğradığı teknik direktörünün ailesini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi

23 Kasım 2016 17:48

Liverpool ve Tottenham'ın eski oyuncusu Paul Stewart, 11 ile 15 yaşları arasındayken, antrenörünün "kendisini bir star yapma" vaadiyle kandırıp nasıl cinsel istismara uğradığını anlattı. 
 
Stewart, dört yıl boyunca her gün cinsel saldırıya uğradığını ve antrenörünün işkencelerine boyun eğmek zorunda kaldığını itirat etti. Eski yıldız, Barry Bennell'ın birisine anlattığı taktirde, ailesini öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.
 
Paul Stewart, kendi gibi çocukken cinsel istismara uğramış birçok kurbanın da ortaya çıkmasını umuyor.
 
Kuzey Batı futbolunda bir sübyancılık halkasının faaliyet gösterdiği endişesiyle yüzlerce kurbanın olabileceğinden korkuyor.

ETİKETLER

Paul StewartBarry Bennellcinsel tacizcinsel istismar

İlgili Galeri

Avrupa liglerinde gol kralları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24