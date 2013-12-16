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Dünya

Çin'in Sincan bölgesinde çıkan çatışmada 16 kişinin öldüğü iddia ediliyor

Çin devletine bağlı bölgesel bir haber sitesi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çıkan çatışmada ikisi polis 16 kişinin öldüğünü duyurdu

16 Aralık 2013 12:23

Yoğunlukla Uygur Türkleri'nin yaşadığı Çin'in batısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde çıkan olaylarda 16 kişinin öldüğü bildirildi.

BBC Türkçe'nin Çin devletine ait bir bölgesel haber sitesine dayandırdığı haberine göre, olay dün gece geç saatlerde Kaşgar yakınlarındaki bir köyde meydana geldi.

Haberde, tutuklama yapmaya girişen polislere patlayıcı cihazlar ve bıçak taşıyan kişilerin saldırıya geçtiği; polisin 14 kişiyi vurarak öldürdüğü, olayda iki polisin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Zaman zaman çatışmalara sahne olan, Uygurların yaşadığı Sincan bölgesinde, hükümet şiddet olaylarından genel olarak aşırı güçleri sorumlu tutarken, muhalif Uygurlar etnik gerilimlerin ve Çin'in sıkı kontrolünün şiddete yol açtığını savunuyor.

Sincan'dan dış dünyaya bilgi aktarılması çok sıkı denetim altında tutulduğundan bölgeden alınan haberleri doğrulamak çok güç. Resmi Tianşan haber sitesinde, olaylar sırasında iki kişinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

Geçen ay, devlete ait basın yayın organları, Kaşgar yakınlarındaki bir polis karakoluna düzenlenen saldırıda 9 siville 2 polisin öldürüldüğünü bildirmişti. Ekim sonlarında da başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda bir otomobil kalabalığa dalmış ve yanmaya başlamış, olayda 5 kişi can vermişti. Çin yönetimi söz konusu olayı Sincanlı aşırı görüşlülerin düzenlediği bir terör eylemi olarak nitelemişti. Polis, saldırının düzenlendiği otomobilde ölen 3 kişinin, Sincanlı Uygurlar olduğunu bildirmişti.

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