Uygur bölgesinde çatışma: 27 ölü

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türkleri ile Han asıllı Çinliler arasında tansiyon yeniden yükseldi. Çatışmalarda 27 kişinin öldüğü belirtildi.

Çin resmi haber ajansı Şinhua, Turfan bölgesine bağlı Şanşan ilçesi ve Lukçün nahiyesinde, bıçaklı kişilerin bir karakol, yerel yönetim binasına saldırısı sonrası meydana gelen olaylarda 27 kişinin öldüğü belirtildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nden doğru haber almanın zorluğuna dikkat çekti. İddialara göre, Turfan bölgesinde ayaklananlar, karşılarına çıkan insanları bıçakladı ve polis araçlarını ateşe verdi.

Saldırıda aralarında polis ve sivillerin de bulunduğu 17 kişinin öldüğü, ardından olaya müdahale eden polisin ateş açması sonucu 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Çin resmi haber ajansı Şinhua da, çatışmalarda 9 güvenlik görevlisinin ve 8 sivilin öldürüldüğünü daha sonra polisin ateş etmesi sonucu 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Çin haber ajansı, saldırıyı başlatanlar ve yaşamını yitirenlerin etnik kökeniyle ilgili bilgi ise vermedi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yoğun olarak Uygur Türklerin yaşadığı bölgede son dönemde artan tansiyon nedeniyle bu tür saldırılar sıklıkla görülüyor.



2009'da 200 kişi öldü



2009 yılında Urumçi'de Han Çinlileri ile Uygur Türkleri arasında meydana gelen çatışmalarda 200'e yakın kişi yaşamını yitirmişti. Geçtiğimiz Nisan ayında Kaşgar kentinde meydana gelen çatışmalarda da 21 kişi öldürülmüştü.



9 milyon Uygur yaşıyor



Çin’in kuzeybatısında bulunan Sincan Özerk Bölgesi’nde yaklaşık 9 milyon Müslüman Uygur Türk yaşıyor. Uygur Türkleri, Han Çinlilerinden baskı gördüklerini ve kültürlerinin marjinalleştirildiğini belirtiyor.