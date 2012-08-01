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Dünya

Çin'den Uygur Türkleri'ne oruç yasağı!

Yasakların “Ramazan boyunca toplumsal istikrarın sağlanması amacıyla getirildiği” ileri sürüldü.

01 Ağustos 2012 20:56

 

Pekin yönetiminin Müslümanların çoğunlukta olduğu 9 milyon nüfuslu Şincan Uygur Özerk Bölgesi’ne yönelik baskılarına bir yenisi daha eklendi. Bölgede devlet memurları ve öğrencilerin Ramazan’da oruç tutması yasaklandı.
 
Yasaklama genelgesi bölge yönetiminin internet sitesinde yayımlandı. Genelgede, “Komünist Parti kadrolarının, devlet memurlarının (emekliler dahil) ve öğrencilerin Ramazan ayına özgü dini faaliyetlerde bulunması yasaklanmıştır” denildi.
 
Genelgede yasakların “Ramazan boyunca toplumsal istikrarın sağlanması amacıyla getirildiği” ileri sürüldü.
 
 

Camiye giremezler

 
 
Uygur halkına getirilen “Ramazan kısıtlamaları” kapsamında öğrencilerin Ramazan boyunca camiye gitmeleri de yasaklanırken, fitre ve zekât verilmesinin önü de kesildi. 
 
Genelgede ayrıca, Komünist Parti liderlerinden, Ramazan boyunca yemek yemelerinin sağlanması için yerel yönetim liderlerine yiyecek “hediye” etmeleri istendi.
 
Yasakların Uygur bölgesinin bağımsızlığı için mücadele eden gruplarca protesto edilmesi ise gecikmedi.
 
Dünya Uygur Kongresi’nden yapılan açıklamada bu yasağın “Uygurların (Çinlilere karşı) direnişini daha da artıracağı” belirtildi. Açıklamada “Çin, Ramazan’da ibadeti yasaklayarak Uygur halkına idari yöntemlerle orucunu bozdurmaya çalışmaktadır” cümlesi dikkat çekiyor.
 

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