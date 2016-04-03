Çin'de Demba Ba rüzgarı esiyor

Çin Süper Ligi'nde 3. hafta maçında Shanghai Shenhua ile Shijiazhuang Ever Bright kozlarını paylaştı. Hongkou Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba'nın takımı Shanghai Shenhua 3-1 kazandı.

Takımının 3 golünü birden atarak 'hat trick' yapan Demba Ba; 6, 44 ve 59. dakikalarda tabelayı değiştirdi. Senegalli yıldız 30. dakikada da bir penaltı atışından yararlanamadı. Rakip takımın golünü ise 51'de Mao Jianging kaydetti.

74 dakika sahada kalan Demba Ba yerini yeni transfer Obafemi Martins'e bıraktı. Hat-trick yapma başarısı gösteren Demba Ba, bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı. Ba ayrıca Çin'de 2. kez hat-trick yaparak klasını ortaya koydu.

Alının bu sonuçla Shanghai puanını 7'ye yükseltti.