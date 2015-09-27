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Spor

Umut Bulut isyan etti: Demba Ba kaçırınca 'imkansızı başardı', ben kaçırınca 'saç baş yoldurdu' diyorlar

"Yeter artık bu haberleri yaparken biraz dikkatli olunmalı"

27 Eylül 2015 01:51

Galatasaray-Gaziantepspor maçında galibiyet golüne imza atan Umut Bulut, maç sonunda katıldığı canlı yayında, basına yüklendi ve "Özellikle Lig TV'de Demba Ba kaçırınca imkansızı başardı, ben kaçırınca 'saç baş yoldurdu' diyorlar. Bu haberleri yaparken biraz dikkatli olsunlar" dedi.

Galatasaray'ın sıkıntısının "basit goller yemek" olduğunu söyleyen Umut Bulut, şunları söyledi:

"Öncelikle geçen haftadaki Trabzonspor galibiyetinin anlamlı olması için bu maçı kazanmamız lazımdı. Bugün de çok şükür kazandık. Gol attığım için ayrıca mutluyum. İnşallah oynadığımız futbol ve galibiyetlerle güvenimizi daha da artıracağız. Bundan sonra daha dikkatli oynayacağız.

Tek sıkıntımız basit goller yemek. Eğer bu sorunu çözebilirsek her alanda çok başarılı olabiriliz. Taraftarımızın da galibiyetten sonra verdiği destek bize özgüven verdi. Onların desteğine her zaman daha fazla ihtiyacımız var.

Burak'ın yokluğunu mutlaka hissedeceğiz ama ben, Podolski ve diğer arkadaşlarımız yokluğunu hissettirmemeye çalışacağız."

Özellikle Lig TV'de Demba Ba kaçırınca 'imkansızı başardı', ben kaçırınca 'saç baş yoldurdu' diyorlar. Yeter artık bu haberleri yaparken biraz dikkatli olunmalı.

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