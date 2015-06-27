Demba Ba'nın Çin yolculuğu kesinleşti

Çin Kulübü Shanghai Shenhua, Beşiktaş'ın Senegalli futbolcusu Demba Ba'yı transfer ettiğini resmen açıkladı. Geçtiğimiz sezon başında Chelsea'den 6 milyon euro'ya transfer edilen Demba Ba, Beşiktaş formasıyla 44 maçta 27 gol kaydetmişti.

Yaklaşık 1 aydır temas halinde olan iki kulüp, son olarak 13 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında el sıkışmıştı. Ancak Çin ekibinin peşin olarak vereceği 10 milyon Euro'nun dışında, daha sonra ödemek istediği 3 milyon Euro için banka teminatı göstermemesi sorun çıkarmıştı. Shanghai Shenhua'nın bu teminatı bulmasının ardından iki kulüp sözlü olarak anlaşmaya vardı. Shanghai Shenhua, bugün Demba Ba'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.