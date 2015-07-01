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Spor

Demba Ba'dan veda mesajı: Türkiye'yi ve ülkenin her yerindeki futbolseverleri asla unutmayacağım

Demba Ba, 13 milyon Euro transfer bedeliyle Shangai Shenhua takımına transfer olmuştu

01 Temmuz 2015 02:23

13 milyon Euro transfer bedeli ile Çin'in Shanghai Shenhua takımına imza atan Demba Ba, Instagram hesabından Beşiktaşlılara veda etti. Beşiktaş formalı, secdeye vardığı fotoğrafını paylaşan Demba Ba, İngilizce ve Türkçe olarak yazdığı veda mesajında bütün Beşiktaş camiasına tüm kalbi ile teşekkür etti.

Demba Ba'nın veda mesajı şu şekilde:

''Bana bu büyük kulüpte oynama ve bu güzel formayı giyme fırsatını verdiğin için Beşiktaş'a tüm kalbimle teşekkür etmek isterim. Teknik ekibe, oyunculara ve kulübün tüm emekçilerine sonsuz teşekkürler. Bana, evimde gibi hissettiren İstanbul şehrini, tüm Türkiye'yi ve ülkenin her yerindeki futbolseverleri asla unutmayacağım. Büyük Beşiktaş.''

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