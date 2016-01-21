Çınar saldırısında 845 ev ve işyeri hasar gördü

Diyarbakır Çınar’da Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ve lojmanlarına yapılan bombalı saldırının ardından ilçede hasar tespit komisyonu tarafından başlatılan çalışma tamamlandı. Patlamayla zarar gören 845 ev ve işyeri için toplamda bir milyon lira ödenecek. Saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan iki kişinin ellerinde ise saldırıda kullanılan patlayıcı türünün izlerine rastlandı.

Al Jazeera’den Abdülkadir Konuksever’in haberine göre, Çınar ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ile lojmanlarına yapılan ve biri polis, ikisi bebek, biri çocuk altı kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Diyarbakır Valiliği Zarar Tespit Komisyonu ilçede yürüttüğü çalışmayı tamamladı. Saldırıda, Emniyet binası ve lojmanları ağır hasar görmüş, yakındaki bir ev de yıkılmıştı. Bu evin enkazından Lokman Açıkgöz ile iki çocuğunun cansız bedeni çıkmıştı. Bu binalar dışında, Çınar'da 845 ev ve işyerinin daha hasar gördüğü tespit edildi.

Hasarın oranına göre mağdurlara 100 lira ile 18 bin lira arasında 'terör tazminatı' ödenecek. 1 milyon lira tutarındaki ödemelere Perşembe gününden itibaren başlanması planlanıyor. Okul, cami, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve lojmanları ile Lokman Açıkgöz’ün evine ilişkin hasar tespit çalışması ayrıca yapılacak.

Ellerinde patlayıcı izi

Saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Saldırının hemen ardından gözaltına alınan ve Çınar Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan iki kişinin ellerinde yapılan incelemede (swap testi), saldırıda kullanılan patlayıcı türünün izi tespit edildi. Saldırının ardından güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonda bir ekmek fırınında telefonunu ve sim kartını imha ederken yakalanan H.D. polisteki sorgusunda saldırı ile ilgisinin bulunmadığını, Diyarbakır’da bulunan sevgilisine giderken yolunu kaybettiğini, patlama sesleri üzerine aracını çalışır vaziyette bırakarak saklanmak üzere ekmek fırınına girdiğini iddia etti. H.D. daha sonra Diyarbakır’a bacanağı ile görüşmek için giderken yolunu kaybettiğini söylemesi üzerine tutuklanmıştı.

İ.Ö. de patlamanın ardından bir kahvehanede şüpheli hareketleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. Saldırının ardından birilerine haber vermek için değil, saldırıya ilişkin haber sitelerine bakmak üzere kahvehaneye geldiğini söylemesi üzerine serbest bırakılmıştı. Ancak iki kişinin ellerinde yapılan testte saldırıda kullanılan patlayıcı türünün izlerine rastlandı. Bunun üzerine iki kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntüler inceleniyor

Çınar’daki saldırıya ilişkin ilçede toplanan güvenlik kameraları ile MOBESE görüntüleri Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde istihbarat polisleri tarafından inceleniyor. Polis kaynakları patlamada, eski bir kamyonetin kullanıldığını ve kamyonete patlayıcının ilçede yüklendiği üzerinde durduklarını söylüyor. Aracı park ederek kaçan ve patlamayı gerçekleştiren 2 şüphelinin kimliğinin ise tespit edildiği belirtiliyor.