Çınar saldırısı için bir soruşturma da 112'ye

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki bombalı saldırıyla ilgili, gerekli müdahaleyi yapmadıkları gerekçesiyle, Çınar 112 Acil Servis yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Doğan Haber Ajansı (DHA)'dan Felat Bozarslan'ın haberine göre; Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz tarafından yapılan açıklamada, 13 Ocak'ta PKK'lıların bomba yüklü araçla gerçekleştirdiği saldırıda 1 polis memuru ve 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, 40 vatandaşın da yaralandığı hatırlatıldı.

Solmaz'ın açıklaması şöyle:

"Çınar İlçe Emniyet Amirliğine yönelik patlayıcı madde yüklü araç ile terör saldırısı düzenlenmiş saldırıda bir polis memurumuz şehit olmuş, 5 sivil vatandaşımız,hayatını kaybetmiş, 40 vatandaşımız da yaralanmış olup, çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar görmüştür. Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı, patlama sonrasında Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü Acil Hizmetler Başhekimliğine bağlı 112 ambulanslarının olaya gereğince müdahale etmediği yönündeki iddialarından dolayı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160/1 maddesi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü Acil Hizmetler Başhekimliği görevlileri ve ilgilileri hakkında soruşturma başlatmış, soruşturmanın sonucu hakkında kamuoyu bilgilendirelecektir"



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı dün de, ’Patlama sonrasında çıkan yangına gereğince müdahale edilmediği gerekçesiyle Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Çınar İtfaiye Amirliği görevlileri hakkında soruşturma başlatmıştı.