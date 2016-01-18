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Çınar saldırısı için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne soruşturma

Savcılık, itfaiyenin yangına yeterince müdahale etmediğini öne sürdü

18 Ocak 2016 17:05

Çınar'da 1 polisin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili itfaiyeye soruşturma başlatıldı.

DHA'da yer alan habere göre; Diyarbakır Çınar'da 1 polisin şehit olduğu, 3'ü çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği ve 39 kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'yangına gereğince müdahale etmedikleri' iddiasıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Çınar İtfaiye Amirliği görevlileri ve ilgililer hakkında soruşturma başlatıldı. 

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