Diyarbakır Çınar Emniyet Müdürlüğü'ne bombalı araçla saldırı; 6 ölü, 38 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü’ne bomba yüklü araç, roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Şiddetli patlamada emniyet binası ve lojmanlarda büyük hasar meydana gelirken, 6 kişi hayatını kaybetti, 38 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıyı henüz resmi olarak üstlenen olmadı ancak güvenlik kaynakları saldırının PKK tarafından düzenlendiğini aktardı.

Al Jazeera Türk muhabiri Kadir Konuksever, "Bir bebek ve polis eşinin emniyet lojmanında, Lokman Açıkgöz isimli vatandaşın da saldırı sonrasında çöken evin enkazında hayatını kaybettiklerini" aktardı.

Bomba yüklü aracın şiddetli patlamasında emniyet binasında yangın çıkarken, yanındaki lojmanlarda da büyük hasar meydana geldiği ve aralarında emniyet personelinin yakınlarının da bulunduğu 39 kişinin yaralandığı öğrenildi. Saldırıya emniyette bulunan polislerin karşılık vermesiyle yaklaşık 40 dakika süren çatışma yaşandı. İlçeye Diyarbakır’dan polis ve askerler ile ambulanslar, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Diyarbakır’daki hastanelerde Çınar’dan gelecek yaralılar için doktorlar göreve çağrıldı.

Çınar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik saldırının ardından bir lojman ve bir vatandaşa ait evin çöktüğünü belirten Al Jazeraa Türk muhabiri Kadir Konuksever, "Çınar'da yaralı sayısı 30 buradan verilen bilgiye göre bir bebek ve bir kadın ölü” dedi. Konuksever, çöken evin enkazı altında kalan Lokman Açıkgöz'ün de hayatını kaybettiğini, 4 kişinin ise sağ olarak çıkarıldığını belirtti.

Çınar'da emniyet binasında hala yaralı çıkarılıyor. pic.twitter.com/MCVfqTpEgn — A. Kadir Konuksever (@kadirkonuksever) January 14, 2016





Valilik: 5 ölü, 39 yaralı

Diyarbakır Valiliği, Çınar İlçesi’nde bomba yüklü araçla Emniyet Müdürlüğü’ne düzenlenen saldırıda lojmanda kalan 2 polis yakını ile lojmanın yakınındaki binada meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 3 vatandaşın hayatını kaybettiği, 6’sı polis, 8’i de polis yakını olmak üzere toplam 39 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Açıklamada şöyle dendi:

"13.01.2016 günü saat 23.30 sıralarında BTÖ mensuplarınca ilimiz Çınar İlçesi’nde Çınar İlçe Emniyet Amirliği hizmet binası ve emniyet lojmanlarının bulunduğu binaya yönelik olarak patlayıcı yüklü araç infilak ettirilmiş, patlamayla eş zamanlı olarak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliği’ne uzun namlulu silahla saldırıda bulunulmuştur. Düzenlenen saldırılara güvenlik güçlerimiz tarafından misliyle karşılık verilmiştir. Olayın gerçekleşmesinin hemen akabinde valilik bünyesinde İl Kriz Merkezi oluşturulmuş, Çınar İlçesi’ne yeterli sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirilmiş, ayrıca takviye olarak çok sayıda jandarma ile polis görevlendirilmiştir.

Görgü tanığı: Deprem olduğunu sandım

Patlamanın yaşandığı sırada işyerinde olduğunu anlatan bir esnaf, gece saat 23.30 civarı büyük bir patlama sesi duyduklarını belirterek, “Sesi duymamın ardından dışarı çıktım. Emniyet tarafından kepenkleri indirip eve kaçtık. Fırının kapısı düştü patlamanın şiddeti nedeniyle. Ardından silah sesleri geldi” dedi.

Patlamanın olduğu sırada evde uyuduğunu anlatan ve evinde ciddi hasarlar oluşan Hacı Güler ise, “Patlama sırasında uyuyordum. Aniden şiddetli bir ses geldi, uyandım. Önce deprem olduğunu sandım. Sonra şokla kalktığımda çocukların bağırışlarını duydum. Pencere çocuğun üzerine düştü. Çok şükür bir şey olmadı. Ancak zararımız çok büyük. Her iki kata perişan durumda. İşçiyim zaten. Bunun zararını nasıl karşılayacağımı bilmiyorum. Yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu.