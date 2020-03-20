Çin yönetimi Koronavirüs'ü ilk duyuran ve hayatını kaybeden doktor Lin Wenliang'ın ailesinden özür diledi

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilk kez dikkati çeken ve daha sonra sosyal medyada "dedikodu yaymak" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Çinli doktor Lin Wenliang'ın ölümünün ardından yönetim ailesinden özür diledi.
Polisin Aralık 2019'da ihtarda bulunduğu 8 doktor arasında yer alan Li Wenliang, 6 Şubat'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Doktorun ölümü sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Çin Yüksek Mahkemesi de olay üzerine polisi eleştirmişti.
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