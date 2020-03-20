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Koronavirüs

Çin yönetimi Koronavirüs'ü ilk duyuran ve hayatını kaybeden doktor Lin Wenliang'ın ailesinden özür diledi

20 Mart 2020 11:09

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilk kez dikkati çeken ve daha sonra sosyal medyada "dedikodu yaymak" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Çinli doktor Lin Wenliang'ın ölümünün ardından yönetim ailesinden özür diledi.

Çin Komünist Partisi Disiplin Kurulu, Vuhan polisinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor Li hakkında tutuklama tehdidi içeren uyarıyı geri çektiğini duyurdu. Li'nin ailesinden konuyla ilgili resmen özür dilendiği ve soruşturmayı yürüten 2 polis memuruna disiplin cezaları verildiği ifade edildi.

Polisin Aralık 2019'da ihtarda bulunduğu 8 doktor arasında yer alan Li Wenliang, 6 Şubat'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Doktorun ölümü sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Çin Yüksek Mahkemesi de olay üzerine polisi eleştirmişti.

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