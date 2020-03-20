Çin yönetimi Koronavirüs'ü ilk duyuran ve hayatını kaybeden doktor Lin Wenliang'ın ailesinden özür diledi

Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilk kez dikkati çeken ve daha sonra sosyal medyada "dedikodu yaymak" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Çinli doktor Lin Wenliang'ın ölümünün ardından yönetim ailesinden özür diledi.

Çin Komünist Partisi Disiplin Kurulu, Vuhan polisinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktor Li hakkında tutuklama tehdidi içeren uyarıyı geri çektiğini duyurdu. Li'nin ailesinden konuyla ilgili resmen özür dilendiği ve soruşturmayı yürüten 2 polis memuruna disiplin cezaları verildiği ifade edildi.