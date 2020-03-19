Koronavirüs'ün ortaya çıktığı Vuhan'da kısıtlamaların kaldırılması için 14 gün yeni vaka çıkmaması beklenecek

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Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınının ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde vaka sayılarında ciddi azalma görüldü. Yetkililer yeni tip Koronavirüs nedeniyle şehirde yapılan kısıtlamaların 14 gün boyunca yeni bir vaka görülmemesi durumunda kaldırılabileceğini söyledi.

China Daily gazetesine konuşan Çinli sağlık yetkilileri son günlerde yeni vakanın görülmediği Vuhan'da kısıtlamaların kaldırılması için 14 gün vakasız geçmesi gerektiğini söyledi.

Dünya çapında 200 binden fazla vaka görülürken virüsün ortaya çıktığı Çin'de son iki gündür hiç ülke içi yeni vaka çıkmadı. Dün Avrupa'daki vakaların da artmasıyla Avrupa, Asya'dan daha çok vakaya sahip oldu.

Vuhan son günlerde tek basamaklı sayılarda vaka açıklaması yapıyor.