Çin sigara reklamlarını yasaklıyor

Dünyanın en büyük sigara tüketicisi olan Çin’de parlamento ülke genelinde bütün sigara reklamlarını yasaklamaya hazırlanıyor. Eğer sigarada reklam yasağıyla ilgili yasa ülkede onaylanırsa tütün satan dükkanlar dışında hiçbir yer ve mecrada sigara reklamı yayınlanamayacak.

Reuters'ta yer alan habere göre, ülkedeki sigara üreticilerinin söz konusu yasağın uygulamaya konmaması için parlamentoya baskı yapacağı ifade ediliyor.

Çin’de sigara tüketicisi sayısı 300 milyon civarında. Ülkedeki sigara endüstrisinin 131 milyar dolarlık hacme ulaştığı belirtiliyor.