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Sağlık

'Sigara içmek gözleri bozuyor'

Sigaranın göz retinasında bulunan sinir tabakasını incelterek görme kaybına neden olduğu belirlendi

08 Aralık 2014 11:53

Turgut Özal Üniversitesi Göz Polikliniği öğretim görevlileri tarafından yapılan çalışmayla sigaranın gözün görmesini sağlayan sinir tabakasını normalden daha fazla incelterek görme kaybını hızlandırdığı saptandı. Araştırma dünyanın saygın Tıp Dergileri’nden Cutanes and Ocular Toxicology de yayınlanırarak ilk olma özelliği taşıdığı belirtildi.

 

44 hasta incelendi

 

Milliyet'te yer alan habere göre, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Polikliniği uzmanlarından Prof. Dr. Yüksel Totan ve Yrd. Doç. Dr. M. Serdar Dervişoğulları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, sigara içen ve içmeyen 44 göz hastası karşılaştırmalı olarak incelendi. “Sigara İçen Hastalarda Retina Ganglion Hücre Tabakası Değerlendirmesi” başlıklı araştırmaya 10 yıldır günde 1 paket ve üzerinde sigara içen 22 hasta katıldı. Sigara içenlerin yaş aralığının 20 ile 50 arası arasında olduğu, bu kişilerden 16’ sının erkek 6’sının da kadın olduğu ifade edildi. Araştırmada sigara içenlerin OCT cihazıyla retinanın görmeyi sağlayan sinir tabakası (ganglion hücre tabakası) incelendi.

 

Erken yaşta inceliyor

 

Araştırma sonucunda retinanın farklı kadranlarında RNFL ve Ganglion hücre tabakalarında incelme saptandı ve sigara içen 22 hastanın tamamında bu rahatsızlık görüldü. Tabakanın normalde kalınlığının ortalama 130 mikrometre olduğu ancak içicilerde bu oranın azalarak ortalama 123 mikrometreye düştüğü belirlendi. Araştırmayla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Yüksel Totan, “Normalde çeşitli hastalıklara ve yaşlılığa bağlı olarak RNFL ve Ganglion hücre tabakası incelebiliyor. Ancak biz sigara içen kişilerde bu tabakaların daha hızlı ve erken yaşlarda inceldiğini tespit ettik” dedi.

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