Sinir bilimi alanında yapılan bir araştırma, "göz damarlarının beyin sağlığı ile ilgili önemli bilgiler verebileceğini" gösteriyor. Araştırmaya göre, “retinal görüntüleme” gözle ilgili yapılan diğer testlere göre çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Cassie Shortsleeve’in MensHealth dergisinde "Gözleriniz beyniniz hakkında ne söylüyor” başlığıyla yayımlanan yazısında, araştırma ile ilgili detaylara yer veriliyor.

Yazıda, "gözlerin beyne açılan birer pencere olduğuna” dair bir benzetme yapılırken, “psikoloji ve sinir bilimi için oldukça önem taşıyan bir araştırmada göz ile beyin sağlığı arasında önemli bir paralellik bulunduğuna" dikkat çekiliyor. Söz konusu araştırmadaki tespite göre, gözlerin arkasındaki küçük damarlar, beynin ne kadar sağlıklı olduğuna dair bilgi veriyor.

Çalışmayı yürüten Idan Shalev, “Bilim insanlarının, daha geniş damarlara sahip insanların orta yaşlarda IQ testlerinde daha kötü skorlara sahip olduğu sonucuna varırken, sigara, diyabet veya sosyoekonomik statü gibi faktörlerin skorlarda sorumlu olmadığını” ifade ediyor ve ekliyor:

“Göz damarlarınız, beyin damarlarınızdaki durumu yansıtıyor olabilir çünkü boyut, yapı ve fonsiyon bakımından bu damarlar birbiriyle benzeşmekte. Göz damarlarını oluşturan hücreler beyin damarlarını oluşturanlarla aynı."

“Önceki çalışmaların, gözdeki kan damarlarının boyutunun ‘bunaklık(dementia), kalp-damar hastalığı(kardiyovasküler hastalık) ya da felç’ gibi diğer hastalıklarla ilişkilisi olabileceğini göstermesine rağmen, bu çalışmaların sadece yaşlı insanlar üzerinde yapıldığını” belirten Shalev, “kendi çalışmalarının genç kitleyi de kapsayan geniş çaplı sonuçlara dayandığını” ifade ediyor.

Shalev, "Yaptığı çalışmanın sonuçlarının çocuklarda bile kendini gösterebildiğini" belirterek, "göz damarlarındaki durumun erken yaşlardan itibaren beyin sağlığıyla ilgili önemli veriler sunduğunu" dile getiriyor.

“Görme testlerinde, görüş netliğinizle ilgili sonuçlarınız ne kadar iyi olursa olsun, “retinal görüntüleme”nin bu testten çok daha fazlasını söyleyebileceğini” söyleyen Shalev'e göre “Arada yaptıracağınız 'Retinal görüntüleme' testi beyninizi kontrol etmenin en kolay yolu olabilir." Shalev'in bulguları arasında, "Zaman içinde elde ettiğiniz Retinal görüntülerin karşılaştırılmasıyla, beyninizdeki değişimleri takip edebileceğiniz ve sorunları daha erken çözme imkanına sahip olabileceğiniz" de yer alıyor.

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