Çin ligine transfer olan Burak Yılmaz golle başladı

Galatasaray'dan Çin'in Beijing Guoan takımına transfer olan Burak Yılmaz, ilk maçında gol atmayı başardı. Deplasmanda Hangzhou Greentown ile karşılaşan Beijing Guoan'da 46. dakikada oyuna giren Burak Yılmaz 64. dakikada ceza sahası dışından yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Burak Yılmaz, Çin’in Beijing Gouan Kulübü’ne 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, lig başından bu yana sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Burak Yılmaz, böylece ilk maçında siftah yapmış oldu. Karşılaşmada konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor.