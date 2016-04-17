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Spor

Çin ligine transfer olan Burak Yılmaz golle başladı

Eski Galatasaraylı futbolcu, Beijing Gouan'a 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu

17 Nisan 2016 19:23

Galatasaray'dan Çin'in Beijing Guoan takımına transfer olan Burak Yılmaz, ilk maçında gol atmayı başardı. Deplasmanda Hangzhou Greentown ile karşılaşan Beijing Guoan'da 46. dakikada oyuna giren Burak Yılmaz 64. dakikada ceza sahası dışından yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Burak Yılmaz, Çin’in Beijing Gouan Kulübü’ne 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Hürriyet’te yer alan habere göre, lig başından bu yana sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Burak Yılmaz, böylece ilk maçında siftah yapmış oldu. Karşılaşmada konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor.

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