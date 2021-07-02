Çin'in boykotu sonucu H&M'in ülkedeki satışları düştü

Dünyaca ünlü İsveç merkezli hazır giyim firması H&M'in Çin boykotunun hedefi haline gelmesinin ardından Çin'deki satışları düştü.

H&M, Çin'in Sincan Özerk Bölgesi'nde yaklaşık bir milyon Uygur Türkü'nün toplama kamplarında tutulmasını gerekçe göstererek, ülkedeki pamuk üreticileriyle olan bağını kestiğini açıklamıştı.

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Ardından, şirket sosyal medyada Çinli tüketicilerin başlattığı boykot kampanyasının hedefi oldu. Kampanyaya katılan bazı tüketiciler, markanın Çin’i terk etmesini istemişti.

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Firmanın en büyük tedarikçilerinden biri Çin, geçen yıl perakende grubunun satışlarının yaklaşık yüzde 5'ini oluşturuyordu. Ancak pandeminin etkisi hafiflerken kârını arttırmayı planlayan firmanın ülkedeki satışları yerel para birimine göre yüzde 23 düştü.

Boykotun H&M'i etkilediğini fark eden İcra Kurulu Başkanı Helena Helmersson "Çin ile ilgili durum karmaşık olmaya devam ediyor. Onun dışında daha önce söylediklerimizin arkasındayız" dedi.