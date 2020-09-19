H&M'den Uygur protestosu: Çin'den pamuk alımını durdurdu

Dünyaca ünlü İsveç merkezli hazır giyim firması H&M, Çin'in Sincan Özerk Bölgesi'nde yaklaşık bir milyon Uygur Türkü'nün toplama kamplarında tutulmasını gerekçe göstererek bu ülkedeki pamuk üreticileriyle olan bağını kestiğini açıkladı.

Euronews'in haberine göre, H&M'in Çin'deki fason üretici firmalarla dolaylı yoldan ticari bağı bulunuyordu. Şirket yöneticileri, yapılan açıklamada Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki etnik-dini azınlıklara yönelik zorla çalıştırma ve ayrımcılık raporlarının "endişe verici" olduğunu belirterek hangi ülke veya bölge olursa olsun firmanın tedarik zincirinde bu tarz uygulamaların yasaklandığı kaydedildi.

Şirket, tedarik zincirinde "ülke veya bölge ne olursa olsun" her türlü zorla çalıştırmayı yasakladığını ve bunun gerçekleşmesi halinde iş ilişkilerini sonlandırmak için derhal harekete geçeceğini belirtti.

H&M bugüne kadar Sincan Özerk Bölgesi'ndeki pamuk tarlalardan ham madde alan Better Cotton Initiative (BCI) firmasıyla çalışıyordu. BCI, bölgedeki insan hakları ihlalleri sebebiyle ocak ayında faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

Birleşmiş Milletler ve dünyanın önde gelen sivil toplum örgütlerinin verilerine göre şu anda Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 1 milyona yakın Uygur Türkü, Kazak ve diğer Müslüman etnik azınlıklar Pekin yönetimi tarafından toplama kamplarında zorla çalıştırılarak ucuz işgücü olarak kullanılıyor.