Sincan'daki insan hakları ihlallerini gündeme getiren H&M, Nike ve Adidas'a Çin'de boykot

T24 Ekonomi Servisi

Zorunlu çalıştırma nedeniyle Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nden pamuk almayı durduran İsveçli hazır giyim şirketi H&M ile aynı konuda endişelerini açıklayan spor giyim markaları Nike ve Adidas, sosyal medyada Çinli tüketicilerin başlattığı boykot kampanyasının hedefi oldu.

Çin bu hafta başında Sincan’da insan hakları ihlalleriyle ilgili suçlamaları reddettiğini açıklamıştı.

Sosyal medyada başlayan kampanyaya katılan bazı tüketiciler, Nike ve Adidas yerine Çin markaları Li Ning ve Anta’nın kullanılması çağrısı yaptı. Bazıları ise bu markaların Çin’i terk etmesini istedi.

Öte yandan Çin’in arama motoru Baidu’nun haritasında bu ülkedeki H&M mağazalarının yer bilgileri kaldırıldı. Alibaba’daki H&M sayfasına erişim de engellendi.