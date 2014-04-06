T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin gemisi Malezya uçağından ikinci kez sinyal aldı

Geçen ay 239 kişiyle kaybolan Malezya Havayolları'na ait uçağı arayan Çin gemisi bölgeden ikinci kez sinyal aldığını duyurdu

06 Nisan 2014 17:02

Kaybolan Malezya uçağını arama çalışmalarını koordine eden Avustralyalı yetkililer, ikinci sinyalin, Hint Okyanusu'nun güneyinde, ilk sinyalden birkaç saat sonra aynı noktanın 2 kilometre kadar yakınında tespit edildiğini söylediler.

Yetkililer, bunun "önemli ve cesaret verici bir gelişme" olmasına rağmen, sinyallerin henüz kayıp uçağa ait olduğu konusunda bir kanıt olmadığına dikkat çektiler.

Alınan sinyalin saniyede 37.5kHz olduğu söyleniyor. Uçakların kara kutuları da aynı hertzde sinyal yayıyor.

Bir İngiliz gemisi sinyalin geldiği bölgeye seyrediyor. Geminin Pazartesi sabahı bölgede olması bekleniyor. Bir Avustralya uçağının da sinyalin geldiği noktada araştırma yapacağı belirtiliyor.


İki gün kala kritik gelişme

 

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan uçak 8 Mart 'ta kaybolmuştu. Kara kutunun bulunabilmesi için yetkililerin sadece iki günü kaldı. Zira, kara kutudaki akustik sinyal göndericiler, 30 güne kadar sinyal yayabiliyor.

Henüz bunu doğrulayacak herhangi bir enkaz bulunmamasına rağmen, uçağın Hint Okyanusu'nun güneyinde düştüğüne inanılıyor.

Arama çalışmaları Avustralya'nın batısındaki Perth kentinden koordine ediliyor. Perth'in 1700 kilometre açıklarındaki arama bölgesi 217 bin kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

Gemiler, kara kutu için 240 kilometrelik bir hattı tarıyor. Arama yapılacak hattın, uydu verileri temel alınarak belirlendiği belirtiliyor.

ETİKETLER

malezya uçağıkayıp239 yolcuçin gemisihint okyanusu

İlgili Haberler

Çin, kayıp uçak için kanıt istiyor

Çin yönetimi kayıp Malezya uçağının düştüğü yolundaki açıklamadan 'ikna olmadı'. Malezya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağıran Çin, bölgeye yeni gemiler yolluyor.

Kayıp uçak için seferberlik başlatıldı

Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra kaybolan Malezya uçağının düştüğü bilgisi enkaz bulunamadığı için tartışılmaya devam ediyor

Kayıp Malezya uçağına ait sinyale mi erişildi?

Kayıp Malezya uçağının aramalarında katılan Çin bandralı bir gemi okyanus dibinden gelen bir sinyal tespit etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24