Çin gemisi Malezya uçağından ikinci kez sinyal aldı

Kaybolan Malezya uçağını arama çalışmalarını koordine eden Avustralyalı yetkililer, ikinci sinyalin, Hint Okyanusu'nun güneyinde, ilk sinyalden birkaç saat sonra aynı noktanın 2 kilometre kadar yakınında tespit edildiğini söylediler.

Yetkililer, bunun "önemli ve cesaret verici bir gelişme" olmasına rağmen, sinyallerin henüz kayıp uçağa ait olduğu konusunda bir kanıt olmadığına dikkat çektiler.

Alınan sinyalin saniyede 37.5kHz olduğu söyleniyor. Uçakların kara kutuları da aynı hertzde sinyal yayıyor.

Bir İngiliz gemisi sinyalin geldiği bölgeye seyrediyor. Geminin Pazartesi sabahı bölgede olması bekleniyor. Bir Avustralya uçağının da sinyalin geldiği noktada araştırma yapacağı belirtiliyor.



İki gün kala kritik gelişme

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan uçak 8 Mart 'ta kaybolmuştu. Kara kutunun bulunabilmesi için yetkililerin sadece iki günü kaldı. Zira, kara kutudaki akustik sinyal göndericiler, 30 güne kadar sinyal yayabiliyor.

Henüz bunu doğrulayacak herhangi bir enkaz bulunmamasına rağmen, uçağın Hint Okyanusu'nun güneyinde düştüğüne inanılıyor.

Arama çalışmaları Avustralya'nın batısındaki Perth kentinden koordine ediliyor. Perth'in 1700 kilometre açıklarındaki arama bölgesi 217 bin kilometrekarelik bir alanı kapsıyor.

Gemiler, kara kutu için 240 kilometrelik bir hattı tarıyor. Arama yapılacak hattın, uydu verileri temel alınarak belirlendiği belirtiliyor.