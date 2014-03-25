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Dünya
Deutsche Welle

Çin, kayıp uçak için kanıt istiyor

Çin yönetimi kayıp Malezya uçağının düştüğü yolundaki açıklamadan 'ikna olmadı'. Malezya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağıran Çin, bölgeye yeni gemiler yolluyor.

25 Mart 2014 14:47


Malezya Başbakanı Necip Rezak dün uydu verilerine dayanarak uçağın Hint Okyanusu'nun güneyine düştüğünün tespit edildiğini açıklamıştı. Malezya Havayolları'na göre uçak Avustralya'daki Perth kentinin batısında düştü.

Çin yönetimi, Malezya hükümetinden uçağın düştüğünü kanıtlayan uydu verilerini talep etti. Malezya'nın Pekin Büyükelçisi İskender Bin Sarudin ile görüşen Çin Dışişleri Bakan Vekili Xie Hangsheng, "ayrıntılı kanıt" istedi.

'Arama-kurtarma çalışmaları devam etmeli'

Çin Dışişleri Bakan Vekili Xie Hangsheng, arama-kurtarma çalışmalarının devam etmesi gerektiğini söyledi. Çin'in bölgede görev yapan 6 gemiye ek olarak yeni gemiler yollayacağı açıklandı.

Çin havacılık uzmanı Wu Peixin, "uçağın düştüğünü kesin bir ifadeyle söylebilmek için henüz erken" dedi. Çinli uzman, "Kimse henüz somut kanıt ele geçirebilmiş değil" görüşünü savundu.

Malezya Havayollarına ait Boeing 777 yolcu uçağı, 8 Mart'ta, içindeki 239 kişiyle Pekin'e gitmek üzere Kuala Lumpur'dan havalandıktan kısa bir süre sonra radarlardan kaybolmuştu. Yolcuların üçte ikilik kısmını Çinliler oluşturuyor. Kendilerinin arama-kurtarma çalışmaları hakkında Malezyalı yetkililer tarafından yeterince bilgilendirilmediğini ileri süren Çinli yolcu yakınları, sık sık tepkilerini dile getirmişti.

Çinli yolcu yakınları bugün Malezya'nın Pekin Büyükelçiliği önünde bir gösteri düzenlediler. Yolcu yakınlarının "Gerçeği öğrenmek istiyoruz" ve "Bizi neden bu kadar beklettiniz?" gibi pankartlar taşıdığı gözlendi.

Arama çalışmaları durduruldu

Öte yandan Avustralya, kaybolan Malezya uçağı ile ilgili bugün yaptığı açıklamada kötü hava şartları nedeniyle aramaların durdurulduğunu açıkladı. Avustralya Deniz Güvenliği Kurumu'ndan yapılan açıklamada, şiddetli rüzgar ve yağmurun arama ekiplerinin uçuşlarının güvenliğini tehdit ettiği ifade edildi. Hava şartları nedeniyle arama çalışmalarında görev alan bir geminin enkaz parçalarının gözlendiği ileri sürülen bölgeden ayrıldığı kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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