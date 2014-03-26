T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kayıp uçak için seferberlik başlatıldı

Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere havalandıktan kısa bir süre sonra kaybolan Malezya uçağının düştüğü bilgisi enkaz bulunamadığı için tartışılmaya devam ediyor

26 Mart 2014 11:17

Hint Okyanusu'nun güneyinde hava koşullarının düzelmesi üzerine, kayıp Malezya Havayolları uçağını arama çalışmalarına yeniden başlandı. 8 Mart'ta Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan uçak kalkışından kısa bir süre sonra içindeki 239 kişiyle kaybolmuştu.

Avustralya Deniz Emniyeti İdaresi (AMSA) yetkilileri, arama çalışmalarına 12 uçağın katıldığını duyurdu.
Bazı yolcu yakınları henüz enkaz bulunmadığı için uçağın düştüğü açıklamasını kabul etmiyor. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Malezya Başbakanı Necip Rezak'ın, uydu verilerine dayanarak Hint Okyanusu'nun güneyinde düştüğü yolundaki açıklamasından sonra Çin'deki bazı yolcu yakınları Malezya'nın Pekin Büyükelçiliği'ne yürümüştü.

Haberin cep telefonu mesajıyla duyurulmasından sonra sokaklara dökülen yolcu yakınları, Malezya Hükümeti'nden daha fazla bilgi talep etmişlerdi. Uçakta 153 Çin vatandaşı bulunuyordu.

Arama çalışmaları Avustralya'nın gübeybatısındaki Perth kentinin 2500 kilometre açıklarında yürütülüyor. Arama çalışmalarına Avustralya, Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Çin ve Güney Kore'a ait askeri ve sivil uçaklar katılıyor. Çalışmalara dün şiddetli rüzgar ve yağmur nedeniyle ara verilmişti.

ETİKETLER

kayıp uçakmalezyaseferberlikenkazdüştüyolcu yakınlarıaramaçin

İlgili Haberler

16 gündür kayıp olan Malezya uçağı düştü, kurtulan yok

Malezya Başbakanı Necip Rezak, uçağın Hint Okyanusu'nun güneyine düştüğünün, uçakta yakınları bulunan ailelere bildirildiğini söyledi. Uçaktakilerden hepsinin de öldüğü belirtildi

Çin, kayıp uçak için kanıt istiyor

Çin yönetimi kayıp Malezya uçağının düştüğü yolundaki açıklamadan 'ikna olmadı'. Malezya Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağıran Çin, bölgeye yeni gemiler yolluyor.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24