Çin Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliğin Akşener ve Yavaş için yaptığı sosyal medya paylaşımını "makul" buldu

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zao, Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nin Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı etiketleyerek attığı tweeti desteklediklerini belirtti.

Bir basın toplantısında konuşan Zao, Çin Büyükelçiliği'nin Akşener ve Yavaş'a yönelik "Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır" ifadelerini içeren paylaşımını "makul ve eleştirilemez" bulduklarını dile getirdi.

Global Times'ın aktardığına göre Zao, "Türkiye halkı terörizmin getirdiği acıyı uzun süre boyunca çekti" dedi. Sözcü, Türk halkına "Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğü için yaptığı hamleleri objektif ve mantıklı bir şekilde değerlendirme" çağrısında bulundu.

Çin Ankara Büyükelçiliği, Akşener ve Yavaş'ın Barın Katliamı'nı anmak için yaptıkları paylaşımlardan sonra sosyal medya hesabından şu açıklamada bulunmuştu:

"Çin tarafı, herhangi bir kişi veya gücün Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır, Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır"

Bu açıklamanın ardından Çin'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

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