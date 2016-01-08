T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Çin borsadaki otomatik freni devre dışı bıraktı

Çin'de borsada hisse senetleri için uygulanan devre kesme uygulaması sonlandırıldı.

08 Ocak 2016 01:29

Çin’de borsanın bu hafta iki kez kapanması sonucu doğuran devre kesme (circuit breaker) uygulamasına son verildi.

Pazartesi gününden beri uygulanmakta olan devre kesme mekanizmasıyla Shanghay ve Shenzhen'de işlem gören büyük sermayeli şirketleri içeren CSI 300 Endeksi'ndeki büyük dalgalanmaların frenlenmesi amaçlanıyordu.

Kaldırılan uygulamaya göre endekste yüzde 5'lik bir hareket olması durumunda hisse senedi, opsiyon ve endeks vadelileri işlemleri 15 dakikalığına durduruluyor, değişim yüzde 7'yi aşınca da işlemler gün boyu kapatılıyordu. 

Yaklaşık 20 yılın en kötü yıl başlangıcını yapan Çin borsası, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) yuan referans kurunu beklenenden daha aşağıda belirlemesinin etkisiyle sert düşüşler yaşadı. Hisse senetleri fiyatlarındaki sert düşüşler nedeniyle işlemler bu hafta ikinci kez durduruldu. 

Zayıf yuan Çin'in sıkıntı çekmekte olan ihracat sektörü için olumlu bir faktör. Ancak yuanın değeri düştükçe ülkede döviz cinsinden borçlananların riski artıyor ve Asya'nın en büyük ekonomisinde yavaşlamanın resmi verilerin gösterdiğinden daha derin olduğu yolundaki korkular artıyor. Ağustos ayında gerçekleştirilen beklenmedik devalüasyon küresel piyasalarda, bu hareketin kur savaşını tetikleyeceği ve gelişmiş ülkelerdeki düşük enflasyon endişelerini artıracağı beklentisi ile finans piyasalarında sarsıntı yaratmıştı.

ETİKETLER

CSI 300 EndeksiYuanÇin Merkez BankasıPBOCÇin hisse senetleri

İlgili Haberler

Çin borsasında işlemler bugün de durduruldu

Çin'de CSI 300 Endeksi'ndeki düşüşün yüzde 7'yi aşmasının ardından işlemler durduruldu

Çin piyasalarında "kargaşa" sürüyor

Merkez bankasının yuan referans kurunu düşürmesiyle tetiklenen hisse senetlerindeki sert satışlar devam ediyor

Çin borsasındaki çöküş Türkiye için ne anlama geliyor?

Çin borsalarında işlemler bu hafta yoğun kayıplardan dolayı ikinci kez durdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24