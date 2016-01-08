Çin borsadaki otomatik freni devre dışı bıraktı

Çin’de borsanın bu hafta iki kez kapanması sonucu doğuran devre kesme (circuit breaker) uygulamasına son verildi.

Pazartesi gününden beri uygulanmakta olan devre kesme mekanizmasıyla Shanghay ve Shenzhen'de işlem gören büyük sermayeli şirketleri içeren CSI 300 Endeksi'ndeki büyük dalgalanmaların frenlenmesi amaçlanıyordu.

Kaldırılan uygulamaya göre endekste yüzde 5'lik bir hareket olması durumunda hisse senedi, opsiyon ve endeks vadelileri işlemleri 15 dakikalığına durduruluyor, değişim yüzde 7'yi aşınca da işlemler gün boyu kapatılıyordu.

Yaklaşık 20 yılın en kötü yıl başlangıcını yapan Çin borsası, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) yuan referans kurunu beklenenden daha aşağıda belirlemesinin etkisiyle sert düşüşler yaşadı. Hisse senetleri fiyatlarındaki sert düşüşler nedeniyle işlemler bu hafta ikinci kez durduruldu.

Zayıf yuan Çin'in sıkıntı çekmekte olan ihracat sektörü için olumlu bir faktör. Ancak yuanın değeri düştükçe ülkede döviz cinsinden borçlananların riski artıyor ve Asya'nın en büyük ekonomisinde yavaşlamanın resmi verilerin gösterdiğinden daha derin olduğu yolundaki korkular artıyor. Ağustos ayında gerçekleştirilen beklenmedik devalüasyon küresel piyasalarda, bu hareketin kur savaşını tetikleyeceği ve gelişmiş ülkelerdeki düşük enflasyon endişelerini artıracağı beklentisi ile finans piyasalarında sarsıntı yaratmıştı.