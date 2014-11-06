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'Cihat yolcuları' Türkiye'ye artık karadan gidiyor

Avrupa Birliği ülkelerinin, 'cihat yolcularına' karşı hava limanları dışında kara yolu ve trenlerde de kontrolleri yoğunlaştırdığı belirtiliyor

06 Kasım 2014 14:12

Avrupa ülkelerinin, Suriye ve Irak'taki cihatçı gruplara katılımları önlemek amacıyla havalimanlarında aldığı sıkı güvenlik önlemleri yüzünden "cihat yolcuları" yeni yöntemler arıyor.
Daha önce Cihat yanlıları Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve El Nusra Cephesi'ne katılmak için hava yoluyla Türkiye'ye, oradan da Suriye ve Irak'a geçiyordu. Ancak bu kişilerin Türkiye'ye ulaşmak için artık kara ve demir yolu ulaşımınına yöneldikleri belirtiliyor.

 

Cihatçıların yeni güzergahı ortaya çıktı

 

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Macaristan'da yakalanan Hollanda uyruklu bir genç kadın, cihat yanlılarının yeni güzergahını da ortaya çıkardı. Savcılık açıklamasına göre, yakalanan 16 yaşındaki genç kadın Hollanda'nın Tilburg kentinde yaşıyor. Fas kökenli bir ailenin kızı olan zanlı, sahte belgelerle tren yolculuğu yapıyordu. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den, trenle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geçmek isteyen genç kadın, sınırda, terörle mücadele timi tarafından yakalandı.

 

Cihatçılara karşı kara ve tren yolu kontrolleri arttırıldı

 

Hollanda makamları, hafta başında genç kadının kayıp olduğunu ve Suriye'ye gitmek için yola çıkmış alabileceğini belirterek, Avrupa polisini uyarmıştı. Macaristan polisi, hakında "kayıp ihbarı" yapılan kız çocuğunun şüpheli hareketleri nedeniyle yakalandığını bildirdi. Savcılık, genç kadınla ilgili soruşturma başlattı. Avrupa Birliği ülkelerinin, "cihat yolcularına" karşı hava limanları dışında kara yolu ve trenlerde de kontrolleri yoğunlaştırdığı belirtiliyor.

 

Cihatçı çifte 4 yıla kadar hapis istemi

 

Bu arada, Hollanda'da ilk kez Suriye'den dönen cihat yanlısı bir şahıs, mahkeme önüne çıktı. Suriye'de silahlı çatışmalara katıldığı belirtilen Mahir H., "terör amaçlı cinayet ve cinayete teşebbüs"le suçlanıyor. Lahey Mahkemesi'nde görülen davada, 20 yaşındaki Mahir H.'nın kamuflaj giysili ve kalaşnikoflu fotoğrafları gösterildi. İnternet üzerinden Suriye'de katıldığı çatışmaları anlattığı yazışmalar da kanıt olarak sunuldu.
Mahir H., Suriye'ye bir yardım kuruluşu için gittiğini ileri sürdü. Savcı, Mahir H.'nın 3 yıl hapisle cezalandırılmasını istiyor.
Cihatçı gruplar için eleman toplamakla suçlanan Mahir H.'nın eşi Şükri F. hakkında da 4 yıl hapis cezası isteniyor. Şükri F. Tarafından cihatçı gruplara katılmaya ikna edilen 6 kişiden üçünün şu anda Suriye'de savaştıkları belirtiliyor.

Mahkeme, cihat yanlısı çiftle ilgili kararını, 1 Aralık'ta açıklayacak.

 

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