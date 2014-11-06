'Cihatçı radikal gruplar, Türkiye'yi arka bahçe olarak kullandılar'

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, "Kobanê sürecinde Çözüm Süreci kalp krizi geçirdi. Kürtler ile hükümet arasında yürütülen diyalog süreci ciddi bir yara aldı" dedi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen "Ortadoğu'nun Değişiminde Barış ve Diyaloğun Yeri Forumu'nda konuşan Kışanak, hükümetin masa başında başka, sokakta başka bir söylem kullanmayı alışkanlık haline getirdiğini ileri sürdü.

Kobanê sürecinde yaşananların Çözüm Süreci'ne zarar verdiğini savunan Kışanak, şunları söyledi: "Kobanê sürecinde Çözüm Süreci kalp krizi geçirdi. Kürtler ile hükümet arasında yürütülen diyalog süreci ciddi bir yara aldı. 'Kobanê ile Diyarbakır'ın ne alakası var' sözü, hükümetin hala Kürt sorununu anlamadığının göstergesidir. Kürdistan dört parçaya bölünse de Kürt halkının duyguları tektir."

Hükümetin Kobanê yaklaşımı için "bardağı taşıran son damla" ifadesini kullanan Kışanak, "Türkiye politikasını, Suriye'de iç savaş başladığı günden beri Kürtlerin, Rojava Kürdistanı'nda özerk bir bölge oluşturmasını engelleme üzerine oturttu. Bu nedenle de cihatçı radikal gruplar, Türkiye'yi bir arka bahçe olarak kullandılar" görüşünü savundu.

Kışanak, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen hala demokratik çözüm ve barış sürecinin önünü açmanın mümkün olduğunu belirterek "Kürtler, Çözüm Süreci'ni destekliyor ve sahip çıkıyor. Ortadoğu'da sorunların barışçıl ve diyalog yollarıyla çözümünün mümkün olduğunu anlatmaya çalışıyor. Kürtlerin duruşu, Ortadoğu barışı için bir şanstır" diye konuştu.