AB içişleri bakanları cihatçılar için toplanıyor



Paris'te yapılan toplantıya Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya ve İspanya'nın içişleri bakanları katılıyor. Almanya'yı toplantıda İçişleri Bakanı Thomas de Maizière temsil ediyor.

IŞİD üyesi olduğundan şüphelenilen kişilerin yurtdışına çıkışını önleyecek düzenlemeler, toplantı gündeminin ilk sırasında yer alıyor.

Almanya İçişleri Bakanı de Maizière, cihatçıların engellenmesi için bu kişilerin Alman kimlik kartlarının iptal edileceğini açıklamıştı.

Thomas de Maizière terör ihracatına da cihatçıların savaştıktan sonra Avrupa'ya geri dönüşlerine de izin verilmeyeceğini söylemişti.

Terörle mücadele amacıyla Avrupa merkezli havayolu şirketlerinin tüm rezervasyon ve uçuş kayıtlarının daha sıkı şekilde denetimi, G6 toplantısının bir diğer başlığını oluşturuyor.

Toplantıda mülteci konusunun da ele alınması bekleniyor.

Pasaportsuz ülke dışına çıktılar

Almanya güvenlik makamları bu yılın başından beri en az 20 Alman vatandaşının pasaportuna el koydu.

İstihbarat kaynaklarına göre Suriye'ye savaşmak üzere giden Alman vatandaşlarının sayısı 450'yi aşıyor. Bunlardan 150'si geri döndü.

Hükümet kaynaklarına göre bazı şüpheliler, pasaportlarına el konulmasına rağmen ülke dışına çıktıktan sonra yeniden Almanya'ya girebildi..