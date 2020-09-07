Çiğdem Toker, AKP’li vekilin oğlu için düzenlediği 1500 kişilik düğünü yazdı: Bu yapılana ne şuursuzluk demek yeterli gelir, ne de bencillik

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamalarına rağmen oğlu için 1500 kişilik düğün yapan AKP milletvekili Cemil Yaman'a tepki gösterdi. Toker, "Bu yapılana ne şuursuzluk demek yeterli gelir, ne de bencillik" düşüncesini dile getirdi.

Yaman'ın "Türkiye'nin en büyük sorunu ana muhalefet partisidir. Korona ile mücadele ediyoruz, muhalefet siyasi rant devşirmeye çalışıyor.” sözlerini hatırlatan Toker,Bu sözün sahibine dair tahminlerinizi sorsam, herhalde hiç kimse AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman olduğunu tahmin edemez. Yaman kim mi? İçişleri Bakanlığı genelgesini gözümüzün içine baka baka çiğneyerek, oğlu için 1500 kişinin davet edildiği, saatler süren düğün düzenleyen milletvekili." ifadesini kullandı.

Toker, "Yaman'la ilgili olarak haber arşivlerinde, EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar konusunda –girişte kısa alıntı verdiğim- yaptığı açıklama dışında habere rastlanmıyor.Hepimizle alay eder gibi 'korona ile mücadele ediyoruz' dediği o konuşmasında Yaman bakın başka neler diyor: 'EYT takılan kardeşlerimin sorunlarını en iyi bilen kişiyim. Ben 11 yıl EYT takıldım. 2011 yılında emekli olmam gerekiyordu. Bana 11 yıl vurdu. (…) Ekonomimiz düzelirse bu sorun çözülecek. Bizim seçim beyannamemizde EYT yok. Sorunu çözmemiz bütçeye yük getirecektir.' Uğur Enç'in Sözcü'de yayımlanan haberine göre düğünlerdeki 1 saat kısıtlamasını umursamayan AKP'li Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın oğlunun Dilovası'ndaki düğünde belediye personeli seferber edilmiş. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yer aldı. Bu yapılana ne şuursuzluk demek yeterli gelir, ne de bencillik." değerlendirmesinde bulundu.

Toker, "Hastane yataklarının tamamen dolduğu, yeni hastaların alınamadığı, doktorların, hemşirelerin, eczacıların Covid'li hasta takibinde ardı ardına öldüğü bu günlerde 1500 kişilik düğün yapmak halk sağlığını bile isteyen tehlikeye atmaktan başka bir anlama gelmiyor. Buna hakkınız yok…" yorumunu yaptı.

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