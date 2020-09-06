Yasağa rağmen AKP’li vekilden nikâh adı altında bin 500 kişilik düğün

Yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla çişleri Bakanlığı düğünlere kısıtlama getirdi. Köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmemesi kararlaştırıldı. Çiftlere sadece bir saatle sınırlı olmak üzere nikâh töreni yapma izni verildi. AKP'li Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise yasak dinlemedi. Oğlu Hüseyin Yaman’a Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde nikâh adı altında bin 500 kişilik düğün düzenledi. Belediye personelinin de kullanıldığı düğün saatlerce sürdü. Düğünde Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yer aldı.

Sözcü'den Uğur Enç'in haberine göre, düğün organizasyonu için belediye personeli seferber edildi. Düğünden saatler önce bölgeye giden belediye temizlik işçileri sokakları süpürdü, kaldırım kenarlarını boyadı ve yolları yıkadı. İzmit Körfezi ve Osman Gazi Köprüsü manzaralı özel düğün alanında 1.500 kişilik davetli listesi için masa ve sandalye hazırlığı yapıldı.

Yavuz sosyal medya hesabından, “Çok kıymetli Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Cemil Yaman’ın oğlu Hasan Hüseyin ve Rümeysa çiftinin nikâh törenine katılarak bir ömür boyu mutluluklar diledik” mesajını paylaştı.

Nkâhı büyükşehir belediye başkanı kıydı

Sakarya'dan New Trend isimli bir düğün organizasyon şirketi düğün için bütün hazırlıkları yaptı. Cemil Yaman'ın oğlu Hüseyin Yaman hayatını Rümeysa Telli ile birleştirdi. Genç çiftin nikâhını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın kıydı.

Yemek servisi de yapıldı

Saat 19.00'da başlayan düğün töreni saatlerce sürdü. Düğünde yasak olmasına rağmen yemek servisi de yapıldı. Kavurma, tavuk ve aşure servisleri yapıldı. Konuyla ilgili Sözcü'ye konuşan CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı şu ifadeleri kullandı:

"Milli bayram kutlamaya geldiğinde katılmamak için bin bir bahane bulanlar yasakları delerek binlerce kişilik organizasyon yapabiliyor. 30 Ağustos'u corona virüsü nedeniyle kısıtlayan zihniyet bugün Kocaeli'de dev bir organizasyonla düğün yapıyor.

Bu yasaklar sadece AKP'li olmayanlar için mi var? AKP'lilerin dokunulmazlığı corona virüsü için de mi geçerli? Akıl alır gibi değil."