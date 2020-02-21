Çiğdem Toker:  2 yıl 4 ay tutukluluğun ardından beraat eden bir kişiyi aynı gün yeniden tutuklamak, işkencenin bir başka türü

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, Gezi davasında 2 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra beraat eden, tahliye edilecekken yeniden tutuklanan iş insanı Osman Kavala'ya ilişkin, "2 yıl 4 ay tutukluluğun ardından beraat eden bir kişiyi aynı gün yeniden tutuklamak, işkencenin bir başka türüdür" düşüncesini dile getirdi.

Toker, "Bu adalet şokunun benzerleri, kendi davalarında Selahattin Demirtaş, Eren Erdem ve başka sanıklara da yaşatılmıştı (Demirtaş'ın hiçbir biçimde tahliye talebinde bulunmadığını, duruşmalarda bunu özellikle vurguladığını not düşmek gerekiyor.)" görüşünü savundu.

Toker, "Vergilerimizle yapılmış devasa adliye saraylarında verilmiş gibi görünen bu kararların ortaya çıkardığı tabloya işkence demek yanlış olmayacaktır. İşkence çeşit çeşittir. Uzun gazetecilik dönemi boyunca ağır dayaktan elektrik vermeye, dışkı yedirmeye, askıdan cinsel tacize kadar işkencenin her türüne dair ifadeleri, dava evrakını okudum, muhabir olarak izlediğim davalarda tanıklık ettim. Bir insanlık suçu olan işkencenin bugün de sürdüğü, baroların, avukatların, kurumların beyan ve raporlarıyla sabittir. Dahası işkence suçu, suskunluklar kadar, bu suça mağdurların kimlikleri üzerinden meşruiyet kazandırma gayretkeşliği yüzünden daha ağır ve alçaltıcı bir hale dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

Toker yazısında şunları kaydetti:

2 yıl 4 ay tutukluluğun ardından beraat eden bir kişiyi aynı gün yeniden tutuklamak, işkencenin bir başka türüdür: Ruhsal, zamana yayılmış ve taammüden. Bu yanıyla bakıldığında adeta bir takım çantası gibi kullanışlı bir işlev yüklenmiş: Rövanşizm, susturma, kitle konsolidasyonu. Deneyimli hukukçular, bu tablonun yargı içindeki güç savaşına işaret ettiğini söylüyor. Aynı görüşte olmayanlar, gücün tek kişide olduğunu yineliyor.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu? Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 sanıklı davada 9 sanık haklarında isnat edilen tüm suçlardan beraat etti. Bu kapsamda davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala’nın tahliyesi karar verildi. İş insanı Osman Kavala, 2 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra dün Gezi Davası'nda hakkında beraat ve tahliye kararı verilmesinin ardından, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin diğer soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın, "Kavala'nın şüpheli Hanrey Barkey ile görüştüğü, PKK irtibatlı kişilerle iletişim kurduğu ve darbe teşebbüsünün karar sürecine katıldığı" yolundaki iddiasını yerinde gören İstanbul Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hâkimliği, 'kaçma şüphesi' gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.

TIKLAYIN | Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanık beraat etti, yurtdışındaki 7 sanığın dosyası ayrıldı

TIKLAYIN | Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!

TIKLAYIN | Tahliyesi beklenen Osman Kavala hakkında verilen gözaltı kararını hukukçular nasıl yorumladı?

TIKLAYIN | Osman Kavala: En zoruma giden hastanede kelepçe!

TIKLAYIN | 840 gün tutuklu kaldıktan sonra hakkında tahliye kararı verilen Osman Kavala, yeniden tutuklandı!