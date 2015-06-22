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Kültür-Sanat

Çiğdem Anad’ın yeni kitabı ‘Yalnızlık Bilmecesi’ çıktı!

'Yalnızlık Bilmecesi', bir kadının yalnızlığı üzerinden başından geçen olayları konu alıyor

22 Haziran 2015 23:01

Gazeteci yazar Çiğdem Anad’ın  CIA ajanı olduğunu öğrendiği Amerikalı bir adamla evlenen ve geçmişini sorgulayan bir kadının içine düştüğü kaosu ve yalnızlığı konu alan romanı “Yalnızlık Bilmecesi” raflardaki yeri aldı. Everest Yayınları'ndan çıkan kitapta Anad, ‘Aslında hepimiz yalnızız’ fikrinden yola çıkıyor. Okuyucularını yalnızlık fikri üzerine düşündürmeyi amaçlayan yazar, kitaptaki Derya karakterini yakın bir arkadaşını temel alarak yarattı.

 

Anad’ın ‘Aklın Nereye Gidiyor, Ellerim Nereye?’, ‘Hayat Geçiyor Sen Neredesin?’, ‘Sen Kimsin?’ adlı kitapları da bulunuyor.

Çiğdem Anad, 7 Haziran seçimlerinde CHP milletvekili adayı olmuş ancak Meclis'e girememişti.

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