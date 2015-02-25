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Çiğdem Anad CHP'den aday adayı oldu

Çiğdem Anad’ın bugün Ankara’da CHP Genel Merkezi’ne giderek başvuruda bulunduğu öğrenildi

25 Şubat 2015 17:50

Gazeteci Çiğdem Anad, 7 Haziran seçimlerinde CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Çiğdem Anad, Şişli, Beşiktaş ve Beyoğlu ilçelerinin de içinde bulunduğu İstanbul 2. bölgeden milletvekili adayı olabilmek için önseçimde diğer aday adaylarıyla yarışacak.

Çiğdem Anad’ın bugün Ankara’da CHP Genel Merkezi’ne giderek başvuruda bulunduğu öğrenildi.

CHP’nin İstanbul milletvekili adayları yapılacak önseçimle belirlenecek. İstanbul 2. bölge Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerini kapsıyor.

 

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