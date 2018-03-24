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"Çiftlikbank mağdurları arasında milletvekilleri de var"

Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın, 77 kişinden topladığı 500 milyon lirayla Uruguay'a kaçmıştı

24 Mart 2018 16:50

Çiftlik Bank'ın mağdurları arasında milletvekillerinin de olduğu iddia edildi. Milletvekillerin isimleri açıklanmazken mağdurlar arasında emekli polis, asker ve akademisyenlerin bulunduğu kaydedildi

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın,  77 bin kişiden 511 milyon lira para topladıktan sonra orta kaybolmuş, Uruguay’a gittiği tespit edilmişti. 

Yeni Şafak'tan Cahit Saraçoğlu'nun haberine göre, Çiftlik Bank, mağdurlarının sayısı her geçen gün artıyor. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na yaklaşık 5 bin şikayetçi başvurusu yapıldı. Şimdiye kadar 100.000'in üzerinde kişinin sisteme para kaptırdığı ortaya çıktı. Listede birçok meslek kuruluşundan kişi yer alırken milletvekillerinin de olması dikkat çekti.

Vatandaşları mağdur eden Çiftlik Bank'ın perde arkasında 11 irtibatlı şirketin de varlığı ortaya çıktı. 11 şirketle birlikte mağdur sayısı 70 bini geçti. Araştırmayı sürdüren uzmanlara göre sisteme 81.000 kadar kişi dahil oldu. Bunlardan 77.000 zarara uğradı.

Zarara uğrayanların boyutu her geçen gün yapılan şikayetlerle ve araştırmalar ile büyüyor. Parayı kaptıranlar arasında her meslekten insan yer alıyor. Uzmanları en çok şaşırtanlar ise milletvekilleri oldu. Emekli olmuş polis ve askerlerin yanında özellikle milletvekillerinin de sisteme para kaptırmış olması dikkatleri fazlasıyla çekti.

Danabank'ı Diyanet ortaya çıktı

Diğer bir Çiftlik Bank vakası ise son anda önlendi. Danabank, ismiyle para toplayan bir yapı, vatandaşların Diyanet İşleri Bakanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'na ‘helal mi haram mı?’ diye sorması sonucu önlendi. Konuyu inceleyen Kurul üyelerinin yetkililerden yardım istediği sistemin yüzünü ortaya çıkarttı. Kurul üyeleri devletin ilgili birimlerini harekete geçirdi. İnceleme sonrası vatandaşlara uyarı yapılarak sisteme girmemeleri istendi.

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