İkinci Çiftlikbank vakası mı: Anadolu Farm'da ödemeler durduruldu

Çiftlikbank benzeri bir sistem kurarak yaklaşık 44 bin kişiden 200 milyon liraya yakın para topladığı belirtilen Anadolu Farm'da ödemeler durdu. Sistemin yöneticileri bakanlığı başlattığı inceleme nedeniyle ödemelerin durduğunu iddia ederken, bakanlık yetkilileri "bizle ilgisi yok" dedi.

Sabah’ın haberine göre Kayseri merkezli Ekolium A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren ve yılda yüzde 300’e varan oranlarda kar vaat eden Anadolu Farm’ı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2 hafta önce incelemeye aldı. 44.000 üyesi bulunan sistem, inceleme başladıktan sonra üye ödemelerini önce günlükten haftalığa çıkardı. Ardından üyelerine “İnceleme nedeniyle hesaplarımız bloke edildi. Bu yüzden ödeme yapamıyoruz” diye mesaj gönderdi.

Bir Anadolu Farm bayisinin aynı zamanda Çiftlik Bank mağduru olduğu bilgisi de haberde yer alan detaylar arasında Çiftlikbank’a 190.000 lira yatırdığını belirten bayi, buna rağmen Anadolu Farm’a hâlâ güvendiğini söylemiş.

Piyasadan 200 milyon lira topladığı iddia edilen Anadolu Farm’ın kurucusu İsa Karademir’in Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın ile aynı yaşlarda olduğu kaydediliyor. Telefonlara çıkmayan Karademir, üyelerine WhatsApp grupları ile mesaj yolluyor. Kayseri ve Tokat’ta ‘Tauk’ markasıyla tavuk restoranı açan şirket, dağıttığı karın buralardan geldiğini iddia ediyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilileri, Anadolu Farm’ın yaptığı işe yönelik ‘nitelikli dolandırıcılık’incelemesi başlatıldığını belirtirken, ödemelerin durmasında kendilerinin etkisi olmadığını açıkladı.