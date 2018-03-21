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Çiftlikbank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti

"İade ve kırmızı bülten için süreç başlatıldı"

21 Mart 2018 11:19

Binlerce kişiyi dolandırıp Uruguay'a kaçan Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın'ın iadesi için Türkiye harekete geçti. İade dosyasını Adalet Bakanlığı hazırladı. Dışişleri'ne giden dosya, Arjantin Büyükelçiliği'ne gönderildi.

Türk Büyükelçiliği'nin olmadığı Uruguay'a Arjantin Büyükelçiliği bakıyor. Bu yüzden dosya, akredite büyükelçilik olan Bounes Aires'e gönderildi. Dosya ile Aydın'ın iadesi talep ediliyor. 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İade ve kırmızı bülten için süreç başlatıldı. Konu savcılığımız ve bakanlığımızın takibinde" ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte, Arjantin'deki Türk Büyükelçiliği dosyayı Uruguay makamlarına iletecek ve onların vereceği karar beklenecek. 

Bu arada soruşturma kapsamında Bursa'da Çiftlik Bank'a ait ürünlerin dağıtımının yapıldığı iş yerinin önündeki 34 araca el konuldu. Soruşturmada şu ana kadar 4 kişi daha tutuklandı, 14 şüpheli aranıyor.

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