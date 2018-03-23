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Mehmet Aydın'ın yengesi de var; Çiftlikbank soruşturmasında 2 tutuklama

Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesi ve bir yönetim kurulu üyesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

23 Mart 2018 00:59

Yüksek kâr vaadiyle binlerce kişiyi milyonlarca lira dolandıran Çiftlik Bank soruşturması kapsamında Uruguay'a kaçtığı belirlenen şirket sahibi Mehmet Aydın’ın yengesi ve bir yönetim kurulu üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Çiftlik Bank soruşturması kapsamında firari şirket sahibi Mehmet Aydın’ın yengesi H.A., Bursa’da, Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi S.Y., isimli şüpheli ise İstanbul’da Sakarya'da gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi. Hâkim karşısına çıkan iki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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