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Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın, Uruguay'da malikane, yat ve 2.5 milyonluk Ferrari almış

Aydın, malvarlığını Uruguay'a 10 yıl önce giden ve inşaat işçisi gözüken Osman K. adlı bir kişinin üzerine kaydettirmiş

21 Mart 2018 14:08

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın Uruguay'da zenginlerin yaşadığı bir sitede bir malikane, bir yat ve 640 bin dolarlık (yaklaşık 2.5 milyon lira) Ferrari otomobil aldığı ortaya çıktı.

Hürriyet'ten İlker Sezer'in haberine göre, binlerce kişiyi mağdur eden Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, 2017'de Uruguay'a giderek lüks ve korunaklı bir sitede bir malikane, Ferrari marka bir araç ve bir yat almış.

Aydın, malvarlığını Uruguay'a 10 yıl önce giden ve inşaat işçisi gözüken Osman K. adlı bir kişinin üzerine kaydettirmiş.

Uruguay'da 640 bin dolara satın aldığı Ferrari için komşularına 'Babamın hediyesi' diyen Mehmet Aydın, yatını da ayda 9 bin dolara kiraya vermiş.

 

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