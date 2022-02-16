Çiftçiler vergi indirimi değil, tarım reformu istiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, artan gıda fiyatlarına karşı temel gıda ürünlerindeki KDV’yi yüzde 8’den 1’e düşürdüklerini duyurdu. Zincir marketlere seslenen Erdoğan indirim beklediklerini söyledi. Ancak üretici ve ekonomistlere göre kentleşme oranı yüzde 93’e çıkan, çiftçi nüfusu azalan Türkiye’de tek çare tarladan geçiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun “tarımda üretici fiyatlarının ocak ayında yıllık yüzde 52 arttığı” verisine dikkati çeken çiftçi, pozitif ayrımcılık istiyor.

Cumhuriyet'ten Ali Can Polat’ın haberine göre, üretici iktidarda olduğu 20 yıl boyunca 16’dan fazla politika, altı bakan değiştiren AKP’nin, tarıma yeterince destek vermediği görüşünde. Bu nedenle gıda enflasyonunun önüne geçilemediğini söyleyen Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş, KDV indirimi, marketlerde zabıta denetimi gibi önlemler yerine tarladaki yangına müdahale edilmesi gerektiğini belirtti.

"Fiyatlardaki artışın sebebi girdi maliyetleridir"

Demirtaş, “Kaç kere marketlere denetim yolladınız, ceza kestiniz gerçek sebebin onlar olmadığını kabullenin artık. Fiyatlardaki artışın sebebi girdi maliyetleridir. Çiftçiye 15 liradan mazot satıyorsunuz, sulamada kullanılan elektriğe yüzde 92 zam yapıyorsunuz sonra marketlere giden zabıtayla fiyatların düşmesini bekliyorsunuz” dedi. Dünyada gıda ürünü ithalatının da düştüğünü söyleyen Demirtaş, “Artık para versek de ithal edemeyeceğiz. Yerli üretimi korumak zorundayız” dedi.

"Yazın daha da artacak"

KDV indiriminin tek başına yetersiz kalacağını söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez da, “Seralarda yüzde 125 zamlı elektrikle domates yetiştirip bunu da 15 liralık mazotla şehirdeki pazara götürürseniz satış fiyatının 20 lira olmasına şaşıramazsınız. Burada pazarcının da marketçinin de suçu yok” dedi.

Çiftçinin martta yeni sezon için üretime geçeceğini belirten Suiçmez, yaz aylarında gıda enflasyonunun katlanacağını söyledi. Suiçmez, “Dış alım lobilerine, elektrik şirketlerine değil üreten ve alın terinin karşılığını isteyen üreticilere somut pozitif ayrımcılık içeren tarım politikaları uygulamak gerekiyor. Yoksa vatandaş gıdaya ucuz ulaşamaz” diye konuştu.

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