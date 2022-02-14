Hangi gıda maddelerinde KDV yüzde 1'e düşürüldü?

Sözcü gazetesi yazarı Nedim Türkmen, KDV'si yüzde 8'den 1'e düşürülen gıda ürünlerinin listesini köşesinde paylaştı. Türkmen, yapılan KDV indiriminde gecikildiğini de vurgulayarak şöyle dedi:

"Temel gıda maddelerinde Katma Değer Vergisi oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi çok geç kalmış ve enflasyon nedeniyle çok yükselmiş fiyatlar nedeniyle, çok az anlam ifade eder duruma gelmiştir. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da bunun farkında olarak, 'Bizden yüzde 7 indirim, satıcılardan da yüzde 7 indirim bekliyoruz' demiştir.

Bir örnek ile durumu açıklayayım: Geçen yıl bir kilogramını 30 TL'ye aldığımız peynir, bugün 60 TL oldu. Peynir 30 TL iken Katma Değer Vergisi indirimi yapılsa idi, tüketicilerin 2 TL Katma Değer Vergisi avantajı olacaktı. İndirim bugün başladı, ama fiyat 60 TL oldu. Tüketiciler 60 TL yerine, 56 TL ödeme yapacaklar ve Katma Değer Vergisi avantajı 4 TL olacak. Enflasyon nedeni ile yükselen gıda fiyatları içinde %7'lik Katma Değer Vergisi indiriminin çok anlamı kalmadı."

Türkmen'in yazısında KDV indirimi gelen ürünleri paylaştığı tablo ise şöyle:

Bu tablo Sözcü yazarı Nedim Türkmen tarafından hazırlanmıştır.