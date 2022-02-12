Erdoğan: Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, KDV sisteminde sadeleştirme programı kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini duyurdu. "Gıda ürünlerinde pazartesi günüden itibaren yüzde KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz" diyerek sektör temsilcilerine seslenen Erdoğan, "İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı fedakarlığı ve üstlendiği yükü paylaşmak herkes için milli bir görevdir. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yeni ekonomi paketinin detaylarını açıklamasının ardından, Türkiye Ekonomi Modeli ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Mal ve hizmetlerine uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair kararın yürürlüğe konulmasına 3065 sayılı katma değer vergisi kanunun 28. Maddesi gereğince karar verilmiştir. Ben de şu anda imzamı atıyorum" ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz ekonomisini yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme yolunda kararlılıkla ilerliyoruz" diyen Erdoğan, "Geçtiğimiz yılın son aylarında yaşadığımız kur dalgalanmasının piyasalarda yol açtığı paniğin de ülkemiz ekonomisinin gerçekleriyle ilgisinin olmadığını akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir. Açıkladığımız tedbir paketiyle bu dalgalanmanın önüne geçerek kuru yeniden istikrara kavuşturduk. Yüksek enflasyonun etkilerini de 2022 yılı içinde büyük oranda ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" sözlerini kaydetti.

"KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz" diyen Erdoğan, sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"KDV'yi yüzde 1'e inen ürünler enflasyon sepetinde, ciddi bir ağırlığa sahiptir. Bunlar pirinç makarna et balık çay kahve su süt ve süt ürünleri, yemeklik yağlar, meyveler, sebzeler, bakliyat çeşitleri gibi insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri ürünlerdir. Üretim toptan ticaret ve perakende ticaret aşamalarının hepsini de kapsayan gıda ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanlığı düzenlemesini yarınki Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Az önce de huzurlarınızda imzayı attım. Düzenlemenin şimdiden sektörlerimize milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü yerine getirmek için ne gerekiyorsa yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. "

Öte yandan Erdoğan, gıda sektörüne, "Gıda ürünlerinde pazartesi günüden itibaren yüzde KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 7'lik bir indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz" çağrısında bulundu. "Her rahmetin bir zahmeti her nimetin bir külfeti olduğu gibi Türkiye'yi dünyanın en büyük ekonomisi arasına sokma hedefimizin bedeli de şimdiden yapacağımız bu fedakârlıktır" diyen Erdoğan, "İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı fedakarlığı ve üstlendiği yükü paylaşmak herkes için milli bir görevdir. Hepimizin aynı gemide olduğunu unutmamalıyız" ifadelerini kaydetti.

Ayrıca bir denetim seferberliği başlatılacağını söyleyen Erdoğan, "İlgili bakanlıklarımız oluşturacakları enflasyonla mücadele timleri vasıtasıyla gıda başta olmak üzere fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle ilgili sıkı denetimler yürüteceklerdir. İnşallah bu yönteme çok fazla gerek kalmadan hep birlikte enflasyonun üstesinden gelerek cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ülkemizi tekrardan tek haneli enflasyonla tanıştıracağız" mesajını paylaştı.

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