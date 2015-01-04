Çift penisli adam: Şimdiye kadar bin kadın ve erkekle ilişkiye girdim

6 milyon erkek bebekten birinde görülen Diphallia yani çift penisli adam şimdiye kadar 1000 kadın ve erkekle cinsel ilişkiye girdiğini belirtti. Anılarını "İki Penisli Yaşamım" başlığıyla kitaplaştıran 25 yaşındaki adam, 'biseksüel' olduğunu ifade etti.



NTV'de yer alan habere göre, müzik dergisi Rolling Stone konuşan iki penisli adam, kitap yazma fikrinin nasıl doğduğunu şu sözlerle aktardı:

"Reddit'e iki penisim olduğunu yazdıktan sonra bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen meraklı, kadın ve erkek çok insan olduğunu gördüm. Her gün onlarca mesaj alıyorum. İnsanların bu merakını gidermek için anılarımı yazmanın iyi bir fikir olacağını düşündüm."

'Beni olduğum gibi kabul etti'

Rolling Stone dergisine çocukluk ve gençlik yıllarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan "Diphallia" sendromlu adam, "Babam şu anda hayatta olmadığı için kitabımda ona da yer verdim. Babam aziz gibi bir insandı. Yaşamımı kolaylaştırmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ne kadar saçmalasam da her zaman beni dinledi ve anlamaya çalıştı. Beni olduğum gibi kabul etti ve sevdi" dedi. Şimdiye kadar "Diphallia" sendromu yaşayan kimseyle karşılaşmadığını belirten 25 yaşındaki adam, böyle bir sorunu olanlara, "Kendinizi sevin ve bu durumu kabul edin" tavsiyesinde bulunuyor.

Diphallia nedir?

"Diphallia" sendromu ilk kez 1609 yılında doktor Johannes Jacob Wecker tarafından saptandı. Doktor Johannes Jacob Wecker söz konusu vakanın İtalya'nın Bologna kentinde görüldüğünü yazdı. Şu anda dünyada her 6 milyon erkek bebekten biri "Diphallia" sendromuyla dünyaya geliyor. "Diphallia" sendromu görülen bebekler de, başka doğumsal bozukluklar da görülebilir.